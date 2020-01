Soteldo arremete y le envía duro mensaje a hinchas de la U

Después de las diversas burlas que recibió a través de redes sociales, el venezolano se desahogó: “Son ignorantes que no sabe cómo yo salí del club…”

Yeferson Soteldo parece molesto con los hinchas de Universidad de Chile. Así lo demuestra en redes sociales, y así lo ratificó en entrevista con La Tercera. El venezolano se desahoga, en medio del Preolímpico Sub 23.

“Son ignorantes que no saben nada de cómo yo salí y por qué se dio así. No quise hablar mucho del tema cuando salí, pero yo no me fui de la mejor manera con el club, así que no le doy mucha importancia a esas cosas”, aseguró.

“A veces, si un hincha de la U me agarra en un mal momento, me toca responderle con arrogancia. Pero si no quieren que yo hable mal de su club, que tampoco me busquen la lengua“, agregó.

Soteldo llamó la atención hace cinco días, cuando escribió en Instagram “casi se van al descenso. Disculpa por irme…” a un fanático de la U. Gonzalo Espinoza se molestó: “Hay cosas que no importan y gente que no está acá que no nos importa. ¿Para que darle pantalla a alguien que capaz que quiera hacer una polémica?”.

¿Le quiere responder a Espinoza?, le consultó La Tercera a Soteldo. El actual jugador de Santos evitó referirse directamente al volante: “No me interesa entrar en polémicas…”

A S Diario