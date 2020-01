“Solo garantizo que mi equipo va a jugar bien”, afirma Setién

Setién firmó por los próximos dos años y medio hasta junio de 2022.El técnico Quique Setién prometió recuperar el pase de toque que tanto gusta al Barcelona este martes 14 de enero en su presentación como nuevo técnico azulgrana, garantizando que “mi equipo va a jugar bien”.

“En todos los equipos en los que he estado solamente he garantizado una cosa, que mi equipo va a jugar bien”, dijo Setién, de 61 años, que llega al Barcelona en sustitución del destituido Ernesto Valverde.

Setién firmó por los próximos dos años y medio hasta junio de 2022, aunque el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, advirtió que el contrato contempla la posibilidad de que el nuevo presidente que salga de las elecciones de 2021 pueda cambiar de técnico.

Admirador confeso del juego de toque y de ataque, Setién llega al Barça con la misión de recuperar el brillo perdido por el fútbol del Barça, pese a sus buenos resultados.

“Jamás pensé que el Barcelona se iba a decidir por mí, no tengo títulos, sólo he demostrado que esta filosofía (del juego de toque) me encanta y sólo tengo que Betis, Las Palmas o Lugo han jugado muy bien al fútbol, no sé si eso era suficiente para venir, pero estoy muy agradecido”, dijo el técnico cántabro.

“Trataré de transmitir a los futbolistas ese entusiasmo, esas ganas, esa confianza que tengo ahora”, añadió Setién, que “ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí”.

“Todavía no soy absolutamente consciente de lo que significa ponerme a entrenar al mejor jugador del mundo (Messi) y los compañeros que tiene”, dijo Setién.

El nuevo técnico azulgrana no quiso adelantar si habrá fichajes ahora, pese a las lesiones de Luis Suárez y Ousmane Dembelé y advirtió que los jóvenes del filial también pueden tener oportunidades con él.

“Yo tengo una predisposición absoluta a cuidar mucho este aspecto de los chavales porque siempre que hay chaval nuevo hay una energía positiva que normalmente acaba impulsando todo y eso va a permitir que ninguno de los de arriba se relaje”, afirmó.

Acostumbrado a asumir equipos en dificultades, Setién acabó elogiando a su predecesor porque “el trabajo que ha hecho y cómo nos deja el equipo es de agradecer, porque no es normal que te dejen un equipo que está el primero”.

