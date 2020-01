Crece la incertidumbre en comerciantes del país tras aceptar pagos en biopago

La incertidumbre reina en muchos comerciantes del país, tras haber transcurrido 23 días desde que comenzaron a aceptar el pago del Petroaguinaldo a través del sistema biopago y a la fecha no han recibido en sus cuentas bancarias el dinero de la mercancía vendida.

Según Juan Pablo Pérez, director de la Cámara de Comercio de Lara, el gobierno no ha saldado la deuda con ningún empresario en la región que desde el 4 de enero no pueden ingresar a la página web del Banco de Venezuela, para ver si le ha caído plata en sus cuentas, o en busca de alguna información que les ayude a aclarar si el pago lo recibirán en bolívares o en el criptoactivo oficialista.

“Hay comercios que se quedaron sin inventarios en las últimas semanas de diciembre y son los más afectados, porque no han tenido capacidad para reponer esos productos. El dinero en un país en hiperinflación pierde valor muy rápido, cuando el gobierno salde esa deuda, es poco probable que los comerciantes puedan adquirir la misma cantidad de mercancía vendida”, indicó Pérez.

Desde Fedecámaras Lara también confirmaron que ningún afiliado a la institución ha recibido la cancelación de los productos.

“La información que manejamos es muy escueta. Desde el 18 de diciembre, los empresarios tuvieron que sortear las inmensas colas en sus comercios para atender a personas impulsadas por el desespero de gastar los petroaguinaldos en comida o insumos de primera necesidad, antes que tuviera menos capacidad de compra y ahora al demorarse la reposición del dinero, estos vendedores están en riesgo de quiebra, porque la mercancía está cada día más cara”, concluyó.

Sostiene que de recibir el pago en petros, los empresarios estarán entrampados porque la única manera de cambiarlos es acudiendo a un sistema de subasta y hasta ahora no conocen de alguna persona que haya logrado recibir el pago en bolívares.

Según el Banco de Venezuela entre el 18 de diciembre y el 3 de enero se registraron 2 millones 585 mil 755 operaciones con el sistema biopago, esa cantidad representa que en total 1 millón 233 mil 93 personas adquirieron productos por esta vía.

Los comerciantes a su vez dicen que han sido “estafados”. Un asiático, propietario de un negocio, asegura que a él nadie le explicó con claridad cómo iba a funcionar el reintegro del dinero del biopago y según supo a través de un comunicado que lo que pagaran los consumidores un día, les caería al día siguiente, pero no fue así.

“Yo vendí en diciembre harina de maíz a 33 mil bolívares y ya está en 87. Cómo se reintegra el dinero invertido en eso que yo vendí si aún no me han pagado. En el Banco de Venezuela me explicaron que el dinero no había caído porque el sistema comienza a estar operativo mañana (hoy) y que las transacciones irán cayendo poco a poco. De aquí a que entre ese dinero estará devaluado, es una estafa”, aseguró el comerciante.

Otros dicen que hoy abrirían sus negocios y si el biopago funciona dejarán que los “de la tercera edad” lo usen, pues los abuelos hacen hasta colas de noche, duermen fuera de los negocios porque “les vendieron una idea”. Los comerciantes tienen temor de no vender y ser detenidos o de ser saqueados al oponerse a la utilización del sistema en el día.

