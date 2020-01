Diosdado Cabello aseguró que las próximas elecciones parlamentarias serán sin Tibisay Lucena

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Diosdado Cabello afirmó que, las próximas elecciones parlamentarias se realizarán sin la presencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena.

.

“Se van a perder el lujo de tener a una gran mujer en el CNE como lo es Tibisay Lucena”, reveló Cabello durante su programa Con el mazo dando.

.

Por otra parte, Cabello hizo referencia sobre la juramentación del diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional y reiteró que el diputado no es chavista.

.

Este domingo 5 de enero, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, fue electa la nueva Junta Directiva de la AN para 2020. Este procedimiento se dio en medio de irregularidades y se realizaron dos procesos, uno (en la sede de El Nacional) donde resultó reelecto Juan Guaidó como presidente, y el otro (dentro del Palacio Federal Legislativo), donde Parra fue proclamado por los diputados de la bancada del PSUV.

.

“Nadie les prohíbe a ellos (a la derecha) participar en las próximas elecciones parlamentarias y, por los vientos que soplan, todos se van a inscribir, porque eso es pura paja que andan diciendo que no van a participar. ¿No van a participar? Cuando les toque, se van a anotar toditos, comprada la tarjeta, escondidos, abiertamente, cómo sea, pero lo que les aseguramos es que nosotros también vamos a participar», dijo Cabello.

.

La AN ya aprobó la primera etapa para la conformación del citado Comité Preliminar de Postulaciones, que se encargará de escoger a los nuevos rectores del CNE.

.

“Estos señores, donde está Claudio Fermín, ojalá se pueda nombrar un nuevo CNE en la Asamblea Nacional, sino, igualito vamos a elecciones, porque tocan las elecciones ahorita”, afirmó Cabello.

NAD