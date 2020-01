Ramón García Mosquera: el dueño de los clásicos

A decir verdad, la campaña que terminó en diciembre fue fructífera para el citado entrenador, quien, de acuerdo a los números oficiales también se alzó con el liderato de triunfos en competencias clásicas, con un total de 15 de ellas, de acuerdo a los números del sistema hípico del Grupo Últimas Noticias, aventajando a Reynaldo Yánez, campeón entrenador 2019 y Ramiro Caldeira. Ellos ganaron 12 y 6 competencias clásicas, respectivamente

La triple corona de yeguas

Ramón García Mosquera triunfó en tres clásicos grado 1 con la tordilla tresañera Afrodita de Padua; dos con Endrygol y uno con Go Sexy Go. Es de notar que la primera y la tercera son tordillas.

Los tres que conquistó Afrodita de Padua fueron los de la triple corona de yeguas, a saber: Hipódromo La Rinconada, Prensa Hípica Nacional y General Joaquín Crespo. En cuanto a Endrygol la recibió en el recinto de ganadores en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar y el Cruz del Ávila. Con Go Sexy Go ganó el Hípica Nacional.

La lista

Los triunfos clásicos fueron logrados así: Eduardo Larrazábal (Endrygol); Gustavo J. Sanabria (Endrygol); Blondy (Endrygol); Senegal (Afrodita de Padua); Pensilvania (Visionaria); Uniproca (La Estricta); Hipódromo La Rinconada (Afrodita de Padua); Prensa Hípica Nacional (Afrodita de Padua; General Joaquín Crespo (Afrodita de Padua); Armada Nacional Bolivariana (Visionaria); Gustavo Ávila (Go Sexy Go ); Cruz del Ávila (Endrygol); Hípica Nacional (Go Sexy Go); Gran Premio Simón Bolívar (Endrygol) y Ezequiel Zamora (Visionaria).