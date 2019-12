Juan Vené no votó por Vizquel y le caen encima por redes sociales

“Fuiste un biglaguer notable, sensacional, pero el Hall de la Fama es solo para los fuera de serie”, le escribió Vené a Vizquel, en una carta pública en 2017.

El periodista deportivo José Machado, mejor conocido como Juan Vené, volvió a negarle el voto, este viernes 27 de diciembre, al pelotero venezolano Omar Vizquel, para su ingreso al Salón de la Fama. Es la tercera vez que ocurre.

No es la primera vez que sucede. Ya Vené lo hizo en 2017. También ocurrió en 2018, como lo registró el portal Sportsvenezuela.com.

“El periodista venezolano mantiene su postura que el otrora campocorto de los Indios de Cleveland, no cuenta con los argumentos para ingresar a Cooperstown y por segundo año no lo tomó en cuenta”, registró el portal hace un año.

En 2018, así fue el voto de Vené: “Mi voto para el Hall de Fama 2019.- Acabo de enviar el sobre…: Mariano Rivera, Mike Mussina, Fred McGriff, Andy Pettitte, Todd Helton”.

Con esta carta Vené justificó, en el año 2017, el no votar por Vizquel, para el Salón de la Fama 2018.

Amigo Omar…: Espero comprendas que solo porque naciste en nuestra bella Caracas, igual que yo, no me obliga a votar por ti para el Hall de la Fama de Cooperstown.

Fuiste un notable bigleaguer, a quien la gente aplaudía antes de los juegos, cuando en las prácticas recogías roletazos con la mano derecha sin guante, un muchacho bonito que Maltín Polar convirtió en ícono. Por eso, para aquella generación de venezolanos, hoy cuarentones, mereces un nicho en Cooperstown.

Ellos ignoran que lo de Maltín Polar no cuenta, ni tampoco tus florituras en las prácticas. Ellos quizá jamás te vieron jugar personalmente, como te ví tantas veces en numerosos estadios de Grandes Ligas.

Fuiste un biglaguer notable, sensacional, pero el Hall de la Fama es solo para los fuera de serie. Si te elegimos, ¿qué deberíamos hacer con David Concepción?.

Los periodistas no elegimos a Phil Rizzuto, ni a Pee Wee Reese, fue el Comité de Veteranos.

Los ignorantes del caso hablan de tus números como superlativos, pero no los son, ni es lo principal para nuestros votos. Si los números fueran tan decisivos, no haríamos falta los 500 electores en toda la Unión.

Si te eligen sin mi voto, de todas maneras celebraré y apoyaré la elección. Eso es democracia, elegancia.

Tú y yo nos hemos tratado durante más de 30 años con bastante cariño de amigos y con absoluto respeto. Espero seguir igual, pase lo que pase con tu candidatura a Cooperstown.

Nada tiene qué ver una cosa con la otra. La verdad es que nunca me has planteado el caso, solo son unos cuantos culopicosos, generación “Maltín Poltar”, ignorantes del poco valor de El Guante Oro como trofeo, por ser patrocinado por la marca de guantes “Rawlings”, y como nunca conocieron de cerca las Grandes Ligas, no tienen por qué saber que no fuiste el mejor de tu generación.

La patriotería en tu caso y en el mío, sería de un ridículo galopante. Mi conciencia y mi preparación para votar para el Hall de la Fama, me defienden para que no cometa errores como ese.

Te admiro, sinceramente.

Abrazos, Juan Vené.-

