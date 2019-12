Deyna: “Quiero ser la mejor del mundo”

“Ayer salí a correr por donde vivo y a la segunda vuelta me dije no puedo más.

Me faltaban tres kilómetros y me sentía agotada, pero la mente controla al cuerpo y me digo ‘si puedes lograrlo, sigue corriendo hasta que literalmente te caigas’. Al final a mi lo que me inspira es a dónde quiero llegar: ser la mejor y para ser la mejor tengo que entrenar como la mejor”, señaló como consejo Deyna Castellanos a una jovencita que práctica en las menores del Caracas Fútbol Club durante un encuentro que sostuvo ayer con los medios.

Tras culminar sus estudios universitarios en Florida, donde se graduó de Comunicadora Social, Deyna inicia ahora el camino hacia el fútbol profesional. En España, se especula que ya estaría fichada para jugar a partir de enero en el Real Madrid femenino, pero la reina del fútbol venezolano ha ido soltado sus decisiones a cuenta gotas, y prefirió mantener bajo llave el nombre de su nuevo club en el profesional.

Mejores decisiones

“Siempre he tomado las mejores decisiones y me pude enfocar en lo que quería y quiero en este momento: ser la mejor del mundo”, recalcó sobre su nuevo objetivo en el profesional, tras haber sido una de las mejores de la historia en el club Seminoles de la Universidad de Florida, Estados Unidos.

“Una de las metas que me propuse fue graduarme de comunicadora social. Estoy contenta de lograrlo pero no fue fácil porque en tres años y medio hice una carrera que es de cuatro. Además estar en una nueva cultura, aprender un nuevo idioma y, sobre todo, estar sola”, recordó.

Consideró que el fútbol universitario “me dio mucha paciencia, porque muchas veces quise renunciar, no seguir estudiando y dar el salto (al profesional), pero esa meta personal de querer tener una carrera universitaria me impulsó y estoy contenta de hacerlo”.

Prioridad Vinotinto

Sobre su participación en la selección Vinotinto confirmó que el combinado nacional siempre será su prioridad. “Es lo más lindo que me puede pasar, un orgullo que no me cabe en el pecho y trato de dar lo mejor de mí porque vale la pena y trato de estar ahí para representar a este país tan hermoso”.

Lider