Bravos vapuleó a Tigres y mantiene vivo el sueño de clasificar

La situación de Bravos de Margarita es crítica, pero no está definida. Todavía hay posibilidades de que el equipo logre una gran racha positiva y se meta en la pelea por la clasificación.

Los resultados recientes indican que los insulares tratan de forjar esa cadena que los extraiga de las catacumbas, y ya tienen algunos eslabones unidos. Por ejemplo: suman tres victorias consecutivas.

El último laurel de Margarita fue este jueves, en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay, y lo consiguió con contundencia. Venció 11-3 a Tigres de Aragua.

El campocorto Julio González fue el mejor bateador de los isleños. Nunca lo hicieron out. Se fue de 5-5, con dos dobles, par de carreras impulsadas y otras dos anotadas.

“Siempre salgo a pelear turno por turno en el juego. Desde que vi que salió el primer hit, el segundo, el tercero, nunca me di por vencido”, señaló el infielder cubano al departamento de prensa de Bravos. “Entonces siempre fui a buscar un hit más y cuando conseguí el quinto me sentí muy bien. Desde hacía mucho tiempo no se conseguía esta hazaña en el equipo y me sentí muy contento. Otro pelotero que lo realiza”.

El último en lograrlo había sido Eliézer Alfonzo, contra Leones del Caracas, el 23 de octubre desde 2014.

La paliza se gestó temprano. Bravos hizo dos anotaciones en el primer inning, con doble de González y sencillo de Frank Díaz. Otras dos rayitas fueron logradas en el tercer episodio, por tubey de Marcos Vechionacci.

La ventaja se amplió levemente en el cuarto capítulo. Tomás Morales empujó una carrera más para la causa de Margarita con elevado de sacrificio. Ezequiel Carrera le dio la primera a Aragua con sencillo, en la parte baja del acto.

El gran racimo de Bravos sucedió en el quinto: fueron cinco las anotaciones. Fueron producidas por sencillos de Adolfo Reina, Morales y González.

El experimentado Díaz, en el sexto, cerró la fábrica de rayitas insulares con jonrón solitario. Es el sexto para él en la campaña. Tigres hizo dos carreras en el noveno después de triple de Anthony Concepción y sencillo de Juan Infante.

El ganador resultó Henry Centeno, quien con 1.54 de efectividad es uno de los mejores lanzadores de la justa. Por 6.0 innings solo aceptó una carrera. Perdió Johendi Jiminian, que sufrió cuatro anotaciones en 2.2 pasajes.

“El equipo está en un buen momento. Un buen estado de ánimo en el dugout, fuera del terreno. En todos lados”, apuntó González. “Le digo a la fanaticada que espere lo mejor de mí y de todos mis compañeros, porque vamos con todo por la clasificación”.

