“Visión Deportiva” por Ely Saúl Sequera G

Diciembre, el último mes del año, el que se espera para tomar vacaciones (para algunos inmerecidas), en mucho casos es el mes de los excesos y del descuido, pero no es tan así para el deporte y es que para los atletas de rendimiento el tiempo no se detiene, no hay espacio para la pereza ni para la indisciplina y los que padecen de estos males se autocondenan al fracaso, he ahí la diferencia entre los que guardan su asiento en la inmortalidad y los que sólo son, en el mejor de los casos, unas estrellas fugaces en el firmamento.

Por otra parte, el mes N°12 también es el de las festividades y de los obsequios, esta vez tenemos mucho que celebrar en el mundo del balompié regional y es que la Academia R3Y (Fundación Lara Deportiva) logró su ascenso a la segunda categoría del fútbol venezolano, una plaza que se le había hecho esquiva a nuestro estado en los últimos años y que aunque muy bien representados por el Deportivo Lara, somos una entidad que merece (desde hace rato) además de un equipo en primera división tener una reserva deportiva en el AC2 de nuestro país.

Desde que Guaros FC cuando obtuvo su clasificación a primera y desde los tiempos de Policia de Lara FC, Inter de Lara, Unión Lara SC y otro puñado mas de equipos, no teníamos una divisa en la categoría de plata. Ni ignoro al Madeira Club Lara que nos dió un “alegrón de tísico” hace un par de años, pero razones propias del hecho mercantil de su junta directiva para ese momento nos privaron la oportunidad de festejar e incluso desaparecieron la franquicia del radar amateur, solo manteniendo (sería el colmo) sus categorías de fútbol base.

Uno de mis deseos de año nuevo serán destinados a que el ente rector del fútbol de nuestro país no saque un As de su manga federativa que nos pueda cegar la Visión 20/20 de ver nuevamente en el año 107 del fútbol larense al conjunto de las canchas del San Vicente hacer su debut; así como hará su estreno (toco “madeira”) en partidos oficiales La Vinotinto en el Estadio Metropolitano de Cabudare, donde ya las obras marchan a buen ritmo para que al menos uno de los partidos de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 del año que viene sea realizado en el Coloso de la Campiña, por este deseo me agotaré varias uvas de la acostumbrada tradición de fin de año.

Con este objetivo a la vista, también el Gobierno Regional adelanta simultaneámente las mejoras y arreglos del vetusto estadio Farid Richa, que ahora cobrará nueva vida para recibir con su mejor escenario al conjunto rojinegro que se espere juegue su torneo Apertura de la temporada venidera en el querido recinto de la Av. Libertador, lo que significaría el gran regreso a Barquisimeto de al menos una campaña de la primera división del fútbol venezolano a través del Deportivo Lara. Barrio Unión, El Japón ¡Allí nos vemos!

Destacados

🔸Lara se mantiene como líder del medallero general de los II Juegos Deportivos Nacionales Comunales Municipales (JUDENACOM) 2019, tras reportar al cierre de esta columna 12 medallas de oro, 10 de plata y 20 de bronce para una cosecha de 42 metales en total. Son 20 disciplinas convencionales y 5 tradicionales que hay en el programa oficial de la competencia.

🔸La rivalidad mas pareja en esta fase final será en la tabla por puntos, donde Distrito Capital está de segundo en la clasificación con 808 puntos y la entidad larense lo supera apenas con 19 puntos, ya que, contabiliza 827. Sucre en este renglón suma 736 puntos, lo cuál, luce demasiado lejos para esta etapa cumbre (salvo una actuación descollante en la Lucha que es uno de sus grandes baluartes), lo que deja nuevamente la disputa entre capitalinos y crepusculares por segundo año consecutivo por el máximo cetro del deporte comunal.

🔸La corredora Olymar Pereira, de Mata-Rata Runners y miembro de Visión Deportiva logró posicionarse en el segundo lugar del Cross Country que organizó la gente de Corredores del Oeste el pasado fin de semana en el Polideportivo “Antonio José de Sucre” de la Avenida La Salle al oeste de Barquisimeto, a su vez, también se quedó con el primer lugar de su categoría sub-master.

🔸Enhorabuena, otro distinguido miembro del grupo que lleva por nombre esta columna semanal, Fabrizio Freni, obtuvo su licencia como Comunicador Social de la República, el joven periodista se graduó en la Universidad Yacambú y desde hace algún tiempo anda llevando la buena nueva del acontecer deportivo. Congratulazioni.

🔸Nineth Martínez (VD) y sus Sirenas de Lara se colgaron la presea dorada en la modalidad de Dueto Libre en el Campeonato de Clubes de Natación Artística de Fuerza “A” y “B” a través de las atletas Diana Sibrian y Sandry Navarro. Este evento se celebró en la ciudad de Cúcuta, Departamento del Norte de Santander en la hermana República de Colombia.

El evento

Interesante el debate que se dió en horas nocturnas en el Grupo de WhatsApp Visión Deportiva para definir el evento de la semana que publicaríamos acá. Tras diversos argumentos y paradójicas comparaciones definimos que tal mención es para el Torneo R3Y.

Es su quinta edición consecutiva y siempre ha llegado cercano a la zafra navideña, esta competencia cierra el calendario del fútbol menor en el estado Lara. En esta ocasión ha logrado reunir a 1.500 niños, niñas y jovenes atletas provenientes de 8 estados del país, amén de los clubes locales.

#EfraDatos contabilizó un promedio de 7.000 asistentes por día en las Canchas del Colegio San Vicente (sede principal), Santa Rosa y el Club Kilovatico de Cabudare.

Con suficiente base puedo escribir, que el deporte es el sector que mas personas/turistas atrae a nuestro estado y con ello dinamiza el sector hotelero y gastronómico, especialmente de la mitad de semana hacia adelante cuando recibimos a los visitantes para las competencias deportivas.

Los exhorto, ávidos lectores, a reflexionar sobre lo transversal que ha sido el hecho deportivo para el estado Lara en los últimos años y qué podemos hacer para seguir fomentando el turismo deportivo hacia esta región.

@ElySaulSequera