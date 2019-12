Vizquel “tranquilo” ante los boletines del Salón

Vizquel reunió una interesante cuota de argumentos para el Salón de la Fama en su carrera de 24 años en las Mayores. Líder de todos los tiempos en partidos jugados en el campo corto (2,709), ganó 11 Guantes de Oro y acumuló un WAR de 45.6 (Versión FanGraphs)

Mientras era presentado como nuevo manager de los Toros de Tijuana el lunes, Omar Vizquel tocó el tema de su candidatura al Salón de la Fama. Según el HOF Tracker encabezado por Ryan Thibodaux, el extorpedero venezolano ha aparecido en el 50% de las boletas públicas emitidas en el proceso del 2019-20, luego de sacar el 36.9% en el 2017-18 y el 42.8% hace un año.

“Muy contento de que cada año estoy subiendo poco a poco”, dijo Vizquel. “Esperemos que este año sea mejor que el año pasado”.

Vizquel reunió una interesante cuota de argumentos para el Salón de la Fama en su carrera de 24 años en las Mayores. Líder de todos los tiempos en partidos jugados en el campo corto (2,709), ganó 11 Guantes de Oro y acumuló un WAR de 45.6 (Versión FanGraphs). A nivel ofensivo, nunca puso números brillantes en una campaña en particular, pero terminó con 2,877 hits, la cuarta cantidad entre los torpederos en la historia de Grandes Ligas detrás de Derek Jeter, Honus Wagner, Cal Ripken Jr. y Robin Yount—todos en Cooperstown menos Jeter, quien seguramente llegará en este próximo ciclo del 2020.

“Estoy bastante tranquilo y no pienso mucho en el Salón de la Fama”, comentó Vizquel, quien brillara en la Gran Carpa con los Marineros, Indios, Gigantes, Rangers, Medias Blancas y Azulejos. “Hay muchas comparaciones de mi juego con otros que están incluidos en el Hall y otros que no. Ahorita hay una nueva mentalidad en que la gente piensa en sus votaciones de una manera diferente.

“No estoy pendiente de los votos, quién votó por mí y quién no, continuó quien pretende convertirse en el segundo venezolano en el Salón de la Fama, después de Luis Aparicio (1984) Hay que seguir esperando a ver si llega ese momento o no. Pero me alegra que cada vez que salen los votos, los votos van ascendiendo y no descendiendo. Eso es algo importante. Creo que mientras más te mantengas en la boleta y más sepan un poquitito más de ti y el juego tuyo, más grandes van a ser tus posibilidades para el Hall de la Fama”.

Faltan muchas boletas por llenar y los resultados de las votaciones se sabrán el 21 de enero.

“No me preocupa”, dijo Vizquel. “No estoy pegado al televisor ni a las redes sociales a ver cuánto es el porcentaje y cuánto no. Hay muchos criterios diferentes”.

