Los peloteros Luís Valbuena y José Castillo “cobran vida” a través de este gran mural

El joven artista nacido en la tierra de la Divina Pastora, Luis Enrique Mogollón, lleva más de cinco años promoviendo esta original iniciativa, como parte de una serie de obras llamadas “Orgullo de Venezuela”.

Este sábado 7 de diciembre será develado en el estado Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto el mural en honor a los peloteros de los Cardenales de Lara, fallecidos trágicamente, Luís Valbuena y José Castillo, eternamente recordados por la fanaticada crepuscular, y que quedaran sembrados en lo que fue su nido.

“Este trabajo lo comencé el primero de agosto de este año y lo terminamos el pasado veinte de septiembre, un mes y veinte días laborando, utilizando la técnica de mosaico en cerámica, elaborando pieza por pieza, todas estas importadas”, explicó el artista nacido en el estado Lara.

Parte del gran mural que muchos cuando asisten al estadio lo observan con curiosidad, no ha sido descubierto en su totalidad, y ni siquiera los más cercanos a los dos peloteros sospechan de qué se trata.

“Aun no he tenido contacto con los familiares de los peloteros homenajeados, no tengo como llegar a ellos, y no sé de verdad si están al tanto de esta obra que hice para dos grandes peloteros sembrados en el corazón de los fanáticos de los Cardenales de Lara”, dijo Mogollón.

Este sábado siete de Diciembre a las cinco de la tarde, previo al juego de beisbol donde los “pájaros rojos” serán anfitriones, un grupo de personas, empresarios, autoridades y directivos de los Cardenales de Lara se congregaran en las afueras del estadio para acompañar a este joven artista soñador, a develar el mural en honor a Luís Valbuena y José Castillo.

“A veces me siento un artista plástico anónimo, porque mucha gente se pregunta ¿quién estará haciendo este mural en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez?. Aquí hay toda una generación de jóvenes talentos desconocidos con trabajos de calidad para exportar”, Finalizo Luis Enrique Mogollón