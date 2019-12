Donald Trump pide que se vote “rápido” el probable impeachment

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó este jueves el anuncio de los demócratas de que redactarán cargos para someterle a un proceso de destitución, y pidió que la Cámara Baja vote “rápido” sobre el tema para poder tener un juicio político “justo” en el Senado, de mayoría republicana.



“Los demócratas de izquierda radical, que no hacen nada, acaban de anunciar que van a intentar someterme a un juicio político por NADA”, tuiteó Trump poco después de que la presidenta de la Cámara Baja, la progresista Nancy Pelosi, solicitara a los legisladores que empiecen a redactar los cargos para el proceso de destitución.

El mandatario insistió en que el caso que ha motivado el proceso en su contra en la Cámara Baja —sus presiones a Ucrania para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden— se basa en contactos “completamente apropiados” con el Gobierno ucraniano, y opinó que la decisión de los demócratas sienta un mal precedente.

“Esto significa que el acto tan importante y tan poco utilizado del juicio político se usará de forma rutinaria para atacar a presidentes en el futuro. Eso no es lo que tenían en mente nuestros fundadores. Lo bueno es que los republicanos NUNCA han estado más unidos. ¡Ganaremos!”, agregó.

Poco antes del anuncio de Pelosi, Trump había expresado su preferencia sobre el calendario para iniciar el juicio político, algo sobre lo que los demócratas han guardado silencio.

“Les digo (a los demócratas): si van a votar para imputarme políticamente, háganlo ahora, rápido, para que podamos tener un juicio (político) justo en el Senado, y nuestro país pueda volver al trabajo”, afirmó el presidente.

Trump aseguró que, en ese juicio político donde sus abogados tendrán más poder que en el proceso actual, pedirá que testifiquen Biden y su hijo Hunter, además de Pelosi y el líder demócrata en el Comité de Inteligencia, Adam Schiff; y se “revelará, por primera vez, lo corrupto que es el sistema” político estadounidense.

Trump también atacó a Pelosi, de la que dijo que había sufrido un “ataque de nervios” por no aceptar el éxito de la Casa Blanca y le preguntó qué pasa con el tratado comercial renegociado con México y Canadá, el T-MEC, pendiente de ratificación en el Congreso.

La petición de Pelosi de redactar los artículos para un juicio político llegó dos días después de que el Comité de Inteligencia publicase un informe con las pruebas contra Trump y pasara el relevo al Comité Judicial, que ha comenzado sus audiencias sobre el caso y será el encargado de escribir los cargos.

Esos cargos se someterán a votación en ese mismo comité y después en el pleno de la Cámara de Representantes, donde se espera que salgan adelante sin problemas dada la confortable mayoría de los demócratas en el hemiciclo, de 235 frente a 199.

La respuesta demócrata

“Nuestra democracia está en juego. El presidente no nos deja otra opción”, dijo Pelosi en una intervención televisada desde el Congreso en la que remarcó que Trump “abusó” de su poder para su “propio beneficio político personal a expensas de la seguridad nacional” de EE.UU.

Pelosi justificó la decisión por las presiones de Trump a Ucrania para que investigase al ex vicepresidente y aspirante a la candidatura presidencial demócrata Joe Biden y su hijo Hunter por presunta corrupción en ese país.

En este sentido, afirmó que “las acciones del presidente han violado gravemente la Constitución” y reconoció que tomaba la decisión con “tristeza, humildad y respeto por los padres fundadores de la república”.

La creciente tensión entre Pelosi y Trump quedó en evidencia cuando la líder demócrata abandonaba su habitual comparecencia semanal ante los medios y un reportero le preguntó si odiaba al mandatario y si ese era el motivo detrás de la investigación para abrir un juicio político al mandatario.

Aparentemente nerviosa y ya a pocos pasos de la puerta de la salida, la demócrata se paró en seco, respondió que los demócratas no odian a nadie y regresó de manera repentina al atril para continuar su contestación.

“Como católica me ofende que use la palabra odio en una frase que se refiere a mí. No odio a nadie (…) Siempre rezo por el presidente, y sigo rezando por el presidente. Así que no juegue conmigo cuando se refiere a palabras como esta”, dijo visiblemente molesta.

El juicio político se celebraría en el Senado, donde los republicanos cuentan con una estrecha mayoría y se necesitarían dos tercios de los votos para destituir a Trump, lo que convierte esa perspectiva en algo altamente improbable.

Trump es el cuarto inquilino de la Casa Blanca que encara un juicio político, del que salieron airosos en su momento Andrew Johnson (1865-1869) y Bill Clinton (1993-2001), y que forzó a renunciar a Richard Nixon (1969-1974) antes de que se produjera.