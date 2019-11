Echar gasolina en Barquisimeto se ha convertido en un “Vía Crucis” (video)

Barquisimetanos siguen pasando las “de cain” para poder surtir sus vehículos de gasolina.

El equipo de Noticias Barquisimeto salió a diferentes estaciones de servicio para conocer las impresiones de los larenses. “Tengo que hacer varias diligencias y no he podido”, “tenía que hacer varias cosas en el día y no he podido” “deje de hacer todo” expresaron en la cola lamentando la “pérdida de tiempo”

De igual manera los consultados dijeron no saber las razones por la cual día a día se ha dificultado más el poder surtir gasolina a sus vehículos, mientras que no existe una versión oficial de la problemática