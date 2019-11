Federer: “La longevidad era para mí algo impensable”

El suizo, número tres del mundo, se enfrentará con Alexander Zverev ante más de 40.000 aficionados, en un partido de exhibición llamado “The greatest match” este sábado en México

El tenista suizo Roger Federer, ganador de 20 torneos Grand Slam, aseguró que mantenerse como uno de los mejores jugadores del mundo a los 38 años de edad no estaba en su imaginación. Confesó que de joven careció de consistencia.

La longevidad era para mí algo impensable porque se me conocía como inconsistente. Lo que más me enorgullece ahora es mi longevidad”, reveló Federer en una rueda de prensa.

Este sábado se enfrentará con el alemán Alexander Zverev en un partido de exhibición denominado “The greatest match”.

Sobre la posibilidad de hablar de futuro, después de más de 20 años como profesional, el ocho veces campeón de Wimbledon, reconoció que trata de mantener un calendario que le garantice descanso.

Trato de mantenerme sano. Soy afortunado de tener a mi mujer y mis cuatro hijos. También quiero tener tiempo para ellos. Para mantenerme enfocado en mi tenis, no tengo un plan y ciertamente no sé hasta cuándo seguiré”, expresó.

Vestido de verde, el color que utilizará para enfrentar a Zverev ante más de 40.000 aficionados, Federer se negó a hablar de un gran triunfo en su carrera.

Aseguró que ha tenido muchos momentos hermosos desde que le ganó al estadounidense Pete Sampras en Wimbledon de 2001.

El helvético explicó que su vida parte de la honestidad aunque ser honesto a veces le ocasionó problemas porque siempre dice lo que piensa.

Me interesa que la gente me crea, ser yo mismo. Hablo a partir de la felicidad, me gusta el juego limpio, y la imagen que he creado no la planifiqué”, señaló.