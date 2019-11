Macario González sobre denuncias por dinero de la ayuda humanitaria: “Yo no los cobro”

El diputado ante la Asamblea Nacional y miembro de Voluntad Popular (VP), Macario González, reaccionó en las redes sociales bastante molesto ante las acusaciones recibidas en Twitter, donde afirman que los diputados del partido liderado por Juan Guaidó y Leopoldo López se roban la ayuda humanitaria.

González quien recientemente se unió al partido de la tolda naranja escribió: “Los cobrará (…) y me disculpan el francés. Pero me arrecho, porque yo no los cobro. Si lo demuestran me retracto, admito los hechos y me pongo las esposas”.

Macario se refirió al hecho, luego de que circulará en las redes sociales que los asambleístas del líder opositor Guaidó cobraban por sesión entre 1.700 y 1.800 dólares semanales para un total de 6.800 y 7.200 mensual.