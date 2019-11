Henri Falcón desde Lara: “Queremos hablar con Trump”

Este viernes el Presidente de Avanzada Progresista, Henri Falcón, expresó su intención de concertar un encuentro con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que permita a través de diálogo político, encontrar puntos de coincidencia para una salida a la crisis que vive Venezuela. Informó también sobre posibles visitas a Rusia y Turquía, para reunirse con sus respectivos gobiernos.

Los anuncios fueron realizados desde Barquisimeto, estado Lara; donde se llevó a cabo un acto de masiva participación, con la estructura política del partido que lidera.

“Queremos hablar con Trump para buscarle una salida política real a la crisis, no se puede continuar con una estrategia de presión, sin una negociación estratégica en paralelo; es el momento de rectificar el accionar opositor nacional e internacionalmente. Queremos que se escuche una perspectiva distinta, para abordar la ruta democrática con resultados”.

Destacó que se deben explorar soluciones con distintos actores internacionales. “También abrigamos un encuentro con los gobiernos de Rusia y Turquía, para procurar la búsqueda de una política que también atienda la crisis humanitaria que sufre el pueblo venezolano. Nosotros creemos en la cooperación externa, más no apoyamos injerencia; consideramos que la transición la debe ejecutar un Gobierno de Coalición, Unidad y Salvación Nacional, con el apoyo de todos los sectores, para poder superar este caos sin sectarismo y complejos ideológicos. Es la hora del centro político y no de los extremismos irracionales, para poder concretar en paz”.

Henri Falcón manifestó que el actual gobierno de Maduro, presenta al menos un 90% de rechazo; razón por la que se deben dejar a un lado las diferencias en pro de una unidad superior, para avanzar en la ruta democrática, pacífica y electoral que respalda la mayoría.

“Una de las grandes verdades es que Maduro y su gobierno no tienen la capacidad para sacar a Venezuela de esta terrible crisis, por la falta de confianza y por la ceguera ideológica; son un desastre gobernando, tienen al país en banca rota y al 80% del pueblo empobrecido; no garantizan los servicios públicos, han destruido el aparato productivo nacional y acabado con la calidad de vida de todos”.

Para el dirigente opositor “es urgente una reestructuración de la economía y la reinstitucionalización del Estado Venezolano”.

“El camino es electoral, con un nuevo CNE. Sería un error no participar en futuras elecciones; recordemos lo que pasó en el 2005 en las parlamentarias, la abstención le entregó la Asamblea Nacional y todas las instituciones al gobierno, fue una equivocación no ir a votar.

Expuso la ineficiencia del actual gobierno regional de Lara, que tras años de inversiones y programas sociales, que convirtieron al estado en una referencia de gestión pública para el país, actualmente tiene a su pueblo sumido en la desidia; condenado a vivir sin agua, sin electricidad y sin gas.

Además de los servicios básicos, la salud en en la entidad permanece en alerta; los hospitales están colapsados por falla de servicios básicos, abandono de equipos y escasez de insumos.

“En el Hospital Central Antonio María Pineda, que fue un modelo en Venezuela, con servicios especializados únicos en el país, hoy funciona a medias uno de diez quirófanos; la Unidad de Diálisis que no tiene 3 años de inaugurada, deja de funcionar porque no hay agua”.

Ante la realidad de Lara, igual a la del resto de las regiones, reiteró el compromiso de Avanzada Progresista en trascender de la crítica con soluciones, con propuestas claras en el ámbito económico y social.

Henri Falcón invitó a la militancia a desplegarse en barrios, pueblos y campos, para ejercer el rol de interlocutores frente a las adversidades que atraviesa el ciudadano común. Asimismo, llamó a organizarse frente a los desafíos electorales que se avecinan, “para defender todos los espacios, desde donde podemos generar presión, hacer el cambio y brindar respuestas que es lo que pide la gente”.

Con el emblema “Avancemos Venezuela”, insistió se mantendrá en la calle, como siempre lo ha hecho, en esta oportunidad mediante una gira nacional, recordándole a los venezolanos que la ruta electoral existe y que incluso son los diputados del parlamento nacional, quienes tienen en sus manos el poder conformar un nuevo árbitro, para lograr el objetivo de elecciones libres y transparentes en Venezuela.

Finalmente detalló que los próximos encuentros previstos en su agenda serán en Yaracuy, Barinas, Anzoategui y Nueva Esparta.

Prensa Henri Falcón