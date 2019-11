Leo Messi le contesta a Cristiano sobre su propuesta de dejar el Barcelona

En más de una ocasión, Cristiano Ronaldo propuso públicamente a Leo Messi que cambie de club y de país para ‘salir de su zona de confort’. E inesperadamente, el 10 del Barcelona le contestó al portugués de una forma contundente e inapelable en una entrevista con World Soccer.

El capitán de la Selección Argentina aseguró: “Todos buscan sus objetivos y experiencias. Nunca sentí la necesidad de dejar el mejor club del mundo, que es el FC Barcelona. Aquí disfruto de los entrenamientos, los partidos y de la ciudad. La dinámica entre club y ciudad es muy completa y siempre me sentía seguro de los objetivos en este club, sin ir buscar algo fuera“.

En esa misma línea, Messi expresó: “Ahora lo importante es añadir una Champions más a la vitrina, y con eso llegarán los premios individuales. Siempre he dicho que títulos individuales no son mis objetivos. The Best, el Balón de Oro, la Bota de Oro no son mis retos. Y aún menos el premio para el mejor gol del año”.

Lo cierto es que Leo Messi seguirá en el Barcelona a pesar de la propuesta de Cristiano Ronaldo. Hay capitán para rato en el equipo blaugrana…

Marca