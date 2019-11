Hamilton, hexacampeón del mundo

Lewis Hamilton ha conseguido su sexto título Mundial de F1, tras acabar segundo en el GP de Estados Unidos y pese a al victoria de su compañero, Valtteri Bottas. El inglés luchó a brazo partido pro el triunfo como si lo necesitará, pero hubo de ceder al final. En todo caso, sigue haciendo historia a sus 32 años, supera a Juan Manuel Fangio y ya sólo vislumbra por delante a Michael Schumacher.

Hamilton y Mercedes han formado el equipo perfecto, con números antes inéditos en la F1. Su fortaleza ha crecido además desde que en 2017 llegó Valtteri Bottas, un piloto que no le iba a amargar la vida tras el mal trago de hincar la rodilla en 2016 frente a Nico Rosberg,

Su mejor año fue 2018, con 11 victorias, 11 poles y 17 podios, para un total de 408 puntos. Pero es que en 2019 está en tiempo de paso todavía para igualar sus mejores registros en la F1.

A cambio, las dudas para Hamilton han llegado en la segunda mitad de este curso. La parición fulgurante de Charles Leclerc los sábados le dejan de momento en 4 poles, una marca que incluso superó en 2013 cuando recién llegado a Brackley, no tenía un coche para luchar por el campeonato. Eran los días brillantes de Adrian Newey en Red Bull y Sebaastian Vettel pilotando sus monoplazas inigualables, ya lejanos por cierto.

Tras el verano, Lewis no ha conseguido ninguna pole y sus dos victorias, en Rusia y México, fueron dos regalos de Ferrari en su mala gestión de recursos. Eso indica que, por fin en 2020, podría llegar la reacción de la Scuderia, que no huele el campeonato desde que en 2012 llegara a la última carrera de Brasil con opciones y que no lo logra desde 2007 con Kimi Raikkonen. Leclerc parece el piloto que podrá luchar la próxima temporada, pero eso ya es harina de otro costal.

Mercedes, nuevo doblete con victoria de Bottas

esta vez, el ganador fue Bottas, que hizo valer la pole y una estrategia dos paradas para adelantar a Lewis a tres vueltas para el final y llevarse la consolación. Es su cuarto triunfo del año, en su campaña más productiva, pero no le da para inquietar al jefe de filas. Max Verstappen fue tercero.

Fiasco de Ferrari con abandono de Vettel

Y Ferrari tuvo su peor carrera desde antes del verano. Por primera vez no tuvo ningún coche con opciones a victoria. Una mala vuelta inicial de Vettel, con problemas en su coche, permitió que le pasaran Hamilton y Leclerc. En la vuelta 8, el alemán pasó por la banana disuasoria de la curva 8 y se partió el triángulo interior de la suspensión trasera derecha. Fin de trayecto.

Leclerc tampoco tuvo ritmo, tras ponerle un motor viejo el sábado por rotura. Pese a todo el monegasco toma aire en el duelo interno de la Scuderia y le toma 16 puntos a Vettel, a falta de dos pruebas para el final. No está mal para un debuntante.

Carlos Sainz, carrerón y octavo

El piloto español no no tuvo ninguna suerte en la salida dela carrera, quedó encerrado por fuera y Albon le empotró su Red Bull en el lateral. El coche le quedó tocado, cayó al noveno y desde allí le tocó una remontada a la contra y sin todas las prestaciones en el MCL34.

Norris, pese a ser quinto varias vueltas y pasar incluso a Vettel en el primer giro, fue decayendo en rendimiento y sólo pudo estar al final por delante de Sainz y no muy lejos. Tenía una posición de ventaja, pero en ciertas fases de la carrera el ritmo no le acompaña. Carlos acabó remontándole, gestionando mejor la carrera con un coche que iba perdiendo trozos y con una batería que no recarga toda la energía. Otro carrerón del ’55’ que que sumando.

Gran Premio de Estados Unidos

1º V. Bottas (M) Mercedes 56

2º L. Hamilton (D) Mercedes + 4″1 56

3º M. Verstappen (M) Red Bull + 5″1 56

4º C. Leclerc (B) Ferrari + 51″3 56

5º A. Albon (B) Red Bull + 78″7 56

6º D. Ricciardo (D) Renault + 88″1 56

7º L. Norris (M) McLaren + 91″4 56

8º Carlos Sainz (D) McLaren + 1 vuelta 55

9º N. Hulkenberg (B) Renault + 1 vuelta 55

10º S. Perez (D) Racing Point + 1 vuelta 55

11º D. Kvyat (B) Toro Rosso + 1 vuelta 55

12º K. Raikkonen (B) Alfa Romeo + 1 vuelta 55

13º L. Stroll (B) Racing Point + 1 vuelta 55

14º A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo + 1 vuelta 55

15º R. Grosjean (D) Haas + 1 vuelta 55

16º P. Gasly (B) Toro Rosso + 1 vuelta 55

17º G. Russell (B) Williams + 2 vueltas 54

18º K. Magnussen (B) Haas Retirado

19º R. Kubica (D) Williams Retirado

20º S. Vettel (M) Ferrari Retirado

