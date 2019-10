Josef Martínez es el autor del Gol del Año en la MLS

El delantero venezolano del Atlanta United, Josef Martínez, ganó el título del Gol del Año de AT&T, premio otorgado por los fanáticos de la MLB.

Martínez, terminó la temporada con 27 goles, pero el tanto que le otorgó la victoria fue en el partido contra Cincinnati, el 18 de septiembre, en el que el venezolano amortiguó con gracia el balón a través de Julian Gressel con el talón. Tras sta jugada, el balón se acurrucó en la red del lado lejano, pasando al portero de Cincy, Przemyslaw Tyton.

Durante este año, Josef tuvo una racha de anotaciones en 15 juegos, hasta que se lesionó el 21 de septiembre, en el partido contra San José (3-1).

Ganadores del título Gol del Año de AT&T:

2019: Josef Martinez – ATL vs. CIN – 18 de septiembre de 2019

2018: Zlatan Ibrahimovic – LA vs. LAFC – 31 de marzo de 2018

2017: Hector Villalba – ATL vs. ORL – 21 de julio de 2017

2016: Shkelzen Gashi – VAN vs COL – 24 de septiembre de 2016

2015: Krisztian Nemeth – SKC vs POR – 3 de octubre de 2015

2014: Obafemi Martins – SEA vs SJ – 17 de mayo de 2014

2013: Camilo Sanvezzo – VAN vs POR – 6 de octubre de 2013

2012: Patrick Ianni – SEA vs SKC – 20 de junio de 2012

2011: Darlington Nagbe – POR vs SKC – 2 de julio de 2011

2010: Marco Pappa – CHI vs SJ – 10 de abril de 2010

2009: Landon Donovan – LA vs NE – 8 de agosto de 2009

2008: Will Johnson – RSL vs DAL – 18 de octubre de 2008

2007: Cuauhtemoc Blanco – CHI vs RSL – 18 de agosto de 2007

2006: Brian Ching – HOU vs DC – 30 de septiembre de 2006

2005: Dwayne De Rosario – SJ vs LA – 15 de octubre de 2005

2004: Dwayne De Rosario – SJ vs DC – 2 de agosto de 2004

2003: Damani Ralph – CHI vs CLB – 13 de agosto de 2003

2002: Carlos Ruiz – LA vs CLB – 27 de julio de 2002

2001: Clint Mathis – NY vs DAL – 28 de abril de 2001

2000: Marcelo Balboa – COL vs CLB – 22 de abril de 2000

1999: Marco Etcheverry – DC vs MIA – 22 de mayo de 1999

1998: Brian McBride – CLB vs CHI – 9 de julio de 1998

1997: Marco Etcheverry – DC vs NE – 27 de agosto de 1997

1996: Eric Wynalda – SJ vs DC – 6 de abril de 1996