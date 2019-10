Nacho se separó de su esposa: “Mereces a alguien detallista, muy fiel, que confíe en ti”

“Es más importante lo que mereces que lo que tienes”, dijo el artista venezolano, quien agradeció que su esposa Inger Mendoza tomará la iniciativa de separarse por el bienestar y tranquilidad de ella

“Entiendo que mereces a alguien detallista, muy fiel, que confíe en ti, que esté presente, que sonría más, que te ponga en el top de sus prioridades, que prefiera la cama que el mueble, que grite lo hermosa que eres”, le dijo en un post a través de su cuenta de Instagram el cantante venezolano, Nacho “Miguelito” Mendoza a su esposa Inger Mendoza.

Estas declaraciones surge después de la ola de rumores que han corrido por las redes sociales sobre la supuesta separación, situación que fue desmentida por el cantante el pasado fin de semana.

En su publicación le agradece que el tiempo compartido durante la relación y le pidió que mantengan en sus pensamientos “los recuerdos alegres de esta historia”.

Nacho solo pidió que Mendoza “no debas enfrentarte al odio que me he enfrentado yo por especulaciones y conclusiones que saca la gente acerca de una situación que no les compete, también espero que mis acciones nunca desaten reacciones en tu contra; sería incapaz de hacer algo con premeditación para herirte, afectarte o dejarte mal parada. Gracias por no hacerlo tú”.

También celebró que ella tomará la iniciativa de dar este paso hacia su tranquilidad y “por ser firme entendiendo que es más importante lo que mereces que lo que tienes”.

Finalmente, el artista añadió que “espera que el príncipe azul con el que soñaste esté listo para conocer a una reina como tú. A mí me toca seguir con las restricciones impuestas por la fama (mientras la tenga) y vivir bajo la sombra de los prejuicios del público”.

Contrapunto