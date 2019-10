Seminario Clínica de Karate Do este 27 de Octubre en Barquisimeto

El karate es una de las artes marciales más conocidas, su nombre proviene del término Japonés “mano vacía”, su filosofía se basa en la creencia de que el ser humano puede alcanzar el equilibrio en su vida y se interpreta como una técnica de autodefensa japonesa, sin armas.

Éste seminario de Karate Do organizado por el Dojo Furai Lara , Director Sensei Regulo Mendez se llevará a cabo en nuestra Ciudad de Barquisimeto el Domingo 27 de Octubre de 2019 ,en la sede del Club Luso Larense seleccionado para desarrollar tan importe Clinica de Karate que impartirá nuestro Sensei Foad Korban Presidente de la WSKF Venezuela ,Vice-Presdente Mundial, para mostrarle a los Alumnos y publico general la bondades y enseñanza del Karate Do en nuestra federación, este aprendizaje del karate va ser abierto a todos los estilos.

Fouad Korban comenzó su Karate en 1973 en un Dojo de la JKA, Japanese Karate Asociation, en su ciudad natal de Zahle-Libano. El nombre del Dojo era Zahle Karate Dojo. Gracias a la excelente base que le enseñaron sus instructores de aquel entonces Sensei Isam Azouri, Sensei Elie and Charles Sayde pudo continuar su Karate cuando llegó a Venezuela, el 23 de junio de 1978. En 1975 entrenó con el Sensei M.Yahara quién estuvo en Zahle dando clases.

HISTORIA WSKF VENEZUELA

En Venezuela comenzó la búsqueda de continuar con la escuela donde echó raíces como lo es la JKA. En Caracas conoció al maestro Hidetaka Nishiyama (alumno directo del maestro Funakoshi) con quién presentó examen a segundo y tercer dan. Tuvo que pasar por dos escuelas hasta que encontró la ISKF-JKA quién la dirigía el maestro Okazaki uno de los otros alumnos directos del maestro Funakoshi. Estuvo afiliado a ISKF-JKA desde 1986 hasta 1993.

En aquel entonces tuvo el honor de entrenar con varios famosos instructores de la JKA como el Maestro T.Okazaki, T. Mikami, Y. Yaguchi, S.Takashina, S.Koyama, K. Enoeda, M.Tanaka, y Y. Osaka. En los comienzos de 1993, el Sensei F. Korban escuchó de la World Shotokan Karate Do Federation W.S.K.F. y del maestro Hitoshi Kasuya a través de un alumno suyo y de uno de sus instructores en el Libano. Decidió invitar al maestro Kasuya a Venezuela en noviembre de 1994.

Después de entrenar varias sesiones con él se dió cuenta de muchas cosas que lo identificaron. Kasuya Sensei es una instructor honesto, sincero, serio, disciplinado, técnico, educado y muy marcial. En el mismo año y con mucho orgullo fundamos y registramos The World Shotokan Karate Do Federation W.S.K.F.

en nuestro país bajo el nombre de W.S.K.F. de Venezuela. WSKF de Venezuela es un reto. Algunas organizaciones del Karate nacional creían que no duraría mucho, que fracasaría en cualquier momento, pero aquí estamos, hasta el día de hoy, enseñando y promoviendo el Karate Do como arte marcial y formando budokas de primera.

No nos jactamos de ser la mejor o la más grande organización, no nos jactamos de ser los únicos reconocidos por algún ente importante, pero si de enseñar Karate Do como una clase de educación y buscar la excelencia en el desarrollo mental y técnico; sin olvidar la enseñanza de los valores y de la moral porque la finalidad del arte del Karate Do es formar individuos útiles y buenos ciudadanos para construir una mejor sociedad. El maestro Kasuya comenzó a venir cada año a Venezuela desde 1994, a impartir clases con un estilo contemporáneo, diferente que contagiaba a todos nuestros miembros afiliados de un entusiasmo único por el arte y cada año nuestra organización crecía más y más.

En algunas oportunidades, no pudimos contar con la presencia del maestro Kasuya ya que Venezuela estaba pasando por problemas, políticos, económicos y sociales que impidieron su asistencia. No solo organizamos seminarios anuales, varios Instructores venezolanos acompañaban al Sensei Korban para entrenar en países extranjeros donde se organizaron seminarios, exámenes, exhibiciones y campeonatos internacionales y mundiales, como Japón, México, Alemania, Rumania, Chipre, Uzbekistan etc…

Año tras año el nivel técnico de los venezolanos aumentaba más y más, gracias a los esfuerzos de los instructores en Venezuela. Por su parte, el Sensei Korban no ha parado de viajar y participar en Seminarios y otras actividades relacionadas para seguir enseñando y motivando tanto a alumnos como a instructores de Venezuela. Todos los años organizamos entrenamientos, regionales y nacionales de tres horas mínimo cada uno y siempre profundizando los conocimientos en las tres aristas del Karate Do, kihón, Katá y kumité.

Es decir el básico, el combate imaginario llamado formas y el combate contra una o más personas. En el ámbito del karate deportivo, WSKF también participa. Asistimos a los seminarios de WSKF en el extranjero, así como a los campeonatos mundiales de los años 1995, 1997, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017. Nuestro historial deportivo y nuestro medallero es un gran testimonio de nuestro crecimiento como budokas y como atletas.

Nuestros jóvenes de ambos sexos son unos guerreros que salen a dejarlo todo en el tatami y así fue demostrado durante muchos años. El pódium año tras año empezó a llenarse de venezolanos; es un gran orgullo para nuestro país. Son varios los campeones mundiales que formamos en WSKF Venezuela, son muchos los triunfos y las glorias que le regalamos a Venezuela, a través de nuestra experiencia y nuestra enseñanza. Hoy en día WSKF Venezuela, a pesar de todas las dificultades económicas y sociales que ha enfrentado el país, está más fuerte que nunca, más unida y estamos mirando al futuro con actitud positiva porque queremos seguir adelante con nuestro reto, W.S.K.F.

Venezuela. Varios instructores de WSKF Venezuela han tomado la iniciativa de llevar WSKF a otras regiones del mundo, como Colombia, Panamá, Estados Unidos, Canadá e inclusive China, de Venezuela para el mundo. Sigue el reto y sigue WSKF Venezuela