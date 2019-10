FVF oficializa a Pamela Conti como nueva DT de la Vinotinto Femenina

“Agradezco mucho el recibimiento en Venezuela. No me ha hecho falta nada. Fueron las jugadoras las que me hicieron aceptar este reto. Espero poder lograr la clasificación al Mundial”, comentó Conti

La nueva entrenadora de la Vinotinto femenina absoluta, Pamela Conti, fue presentada este jueves en el auditorio de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

En rueda de prensa encabezada por el presidente encargado, Rafael Almarza y el vicepresidente, Jesús Berardinelli, la DT italiana agradeció el recibimiento que le dieron en el país.

Almarza también destacó el esfuerzo que FVF hace para desarrollar el fútbol femenino en medio de una calurosa bienvenida que le dio de manera oficial.

“FVF no escatima esfuerzos. El dinero del fútbol se invierte en el fútbol, por eso le damos la bienvenida a Pamela para que afronte nuevos retos», dijo Almarza.

Gran decisión

Por su parte, Jesús Berardinelli señaló que FVF estuvo evaluando opciones durante cuatro meses hasta que se decidieron por Conti.

“Tuvimos cuatro meses tratando de escoger a la persona idónea, Pamela es la persona ideal. Tienes tres semanas con nosotros y tuvo contacto con los equipos. Ella misma dijo que quería estar; por ello, dirigirá la selección absoluta y girará directrices a las categorías inferiores”.

La estratega nacida en Palermo (Italia), vistió durante 16 juegos la camiseta de la selección italiana, participó en dos Eurocopas y en varias ediciones de la Liga de Campeones Femenina.

Antes de firmar el contrato, Conti estuvo presente en los amistosos de las selecciones Sub 20 y mayores de Venezuela ante Paraguay, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Femenino (Cnar) Evelio Hernández de San Felipe.

Allí la nueva DT tuvo su primer acercamiento con el grupo, con el que comenzó a conocer e interactuar.

“Agradezco mucho el recibimiento en Venezuela. No me ha hecho falta nada. Fueron las jugadoras las que me hicieron aceptar este reto. Espero poder lograr la clasificación al Mundial”, comentó Conti.

La italiana elogió el CNAR al catalogarlo como «fenomenal» en el que «hay de todo y no le falta nada».

«Sin duda lo usaremos para las concentraciones», agregó la jugadora retirada.

Conti anunció un próximo módulo de trabajo en Roma, Italia, del cuatro al 12 de noviembre con jugadoras que militan en el exterior.

V.F.