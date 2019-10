En Hong Kong queman camisetas de LeBron James y él responde así

LeBron James puede haber cometido, fuera de la pista, el error más grande de su carrera.

Su posicionamiento público contra el tweet de Daryl Morey en el que el general de los Houston Rockets mostraba su apoyo a los manifestantes de Hong Kong que protestan contra China ha provocado un alud de reacciones en la ex colonia británica y actual región administrativa especial del gigante asiático, donde este martes pudo verse a aficionados por las calles quemando sus camisetas.

La nueva estrella de los Lakers intentó calmar las aguas tras el último entrenamiento de su nuevo equipo. “Tenemos que seguir jugando, el basket siempre ha estado ahí para unir a la gente, creo que este es el mejor deporte del mundo. Este es un pequeño bache en el camino pero el tiempo lo cura todo. Pero quería aclarar mis palabras. Sé que cada palabra que digo se interpreta según cómo la sienta quien la escucha pero sé que eso es así y no me importa”, declaró James.

La gran estrella de la NBA aseguró que “voy a centrarme en ser el capitán de los Lakers e intentar ganar el anillo con ellos. No voy a hablar más. No puedo perjudicar a mis compañeros de equipo hablando de algo que no nos beneficia. No somos políticos y este es un asunto con enormes ramificaciones políticas. Somos líderes y a veces podemos dar un paso al frente. Pero si sientes que de algo no tienes que hablar, no deberías hacerlo. Es una situación delicada para la NBA, los jugadores, los directivos, los propietarios… Y tampoco creo que sea un asunto en el que tiene que entrar todo el mundo. Hay muchas cosas en las que no entramos y que suceden en nuestro propio país”, dijo.

En Estados Unidos se ha acusado a James de estar intentando proteger sus importantes negocios en China. reseña mundo deportivo

