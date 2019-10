Pensionados cobrarán 150 mil bolívares

El aumento del sueldo mínimo integral a 300 mil bolívares ha causado revuelo en las redes. De inmediato pensionados y usuarios se pronunciaron por la aplicación de esta nueva medida, por cuanto el salario mínimo quedó establecido en 150 mil y es lo que la tercera edad recibirá, porque los afiliados al Seguro Social no reciben cesta ticket.

Los usuarios se quejan que este pago a los pensionados no les alcanzará para comprar los medicamentos, tomando en cuenta que en las instituciones del IVSS no cuentan con ningún tipo de insumo para atender a los pacientes.

El nuevo aumento salarial para los trabajadores venezolanos quedó establecido de manera integral en 300 mil bolívares, 150 mil correspondiente al salario básico y 150 por concepto de cesta ticket, así lo informó Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente.

Torrealba con la imagen de una Gaceta oficial hizo oficial este anuncio oficial, tal como la vez anterior, cuando el aumento no fue hecho por el presidente Nicolás Maduro en cadena, sino a través de

