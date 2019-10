Roberts explicó su manejo del relevo

Los Dodgers llegaron a esta Serie Divisional de la Liga Nacional con el mejor récord del Viejo Circuito en la temporada regular y la mejor marca de la liga en casa Defendían su título de la L.N. por segundo año consecutivo.

Cuando los azules tenían una ventaja de 3-1 llegando al octavo episodio del decisivo Juego 5 el miércoles, todo lucía indicar que Los Ángeles despacharía a los Nacionales para pasar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por cuarta campaña consecutiva.

Sin embargo, una serie de decisiones del manager Dave Roberts resultó en una derrota.

“Decepcionante es poco decir, probablemente”, expresó Roberts después del partido. “Pero creo que es una de esas cosas de que fuimos derrotados y estoy decepcionado por todos”.

Hubo mucho que cuestionar en cuanto al manejo del pitcheo.

¿Por qué Roberts dejó a Clayton Kershaw medirse con Anthony Rendón y el dominicano Juan José Soto luego de que el zurdo le pusiera fin a la séptima entrada con un ponche propinado a Adam Eaton? Teniendo a Kenta Maeda listo para enfrentar a Rendón, pudo haber traído al japonés. Y luego con Soto, estaba disponible el zurdo Adam Kolarek, quien había dominado tres veces a Soto en la serie.

Kershaw siguió en el partido y permitió jonrones consecutivos de Rendón y Soto en aquel octavo inning, para que Washington empatara el encuentro.

“Me sentía bien con Clayton ahí”, dijo Roberts. “Eaton y luego Rendón y Soto, sentí que veía bien a Clayton”.

La pesadilla de postemporada en la carrera de Kershaw continuó y, en realidad, ése fue el inicio de la debacle para los Dodgers.

Joe Kelly, quien había lanzado muy poco al final de la temporada regular, se vio bien mal al no sacar out alguno en el Juego 3 el domingo en Washington. Pero el derecho lució fuerte en el noveno acto, sacando de 1-2-3 a los Nacionales. Con el partido empatado aún en la décima entrada, ¿por qué no trajo Roberts a su cerrador Kenley Jansen, quien estaba bien descansado y tenía amplio apoyo con el mexicano Julio César Urías, el dominicano Pedro Báez, Kolarek y Ross Stripling?

“Kelly estaba tirando la bola muy bien”, expresó Roberts. “Era nuestro relevista más descansado probablemente y con la manera en que estaba tirando, sentía que era una decisión fácil”.

¿Con corredores en segunda y tercera sin outs en el décimo, por qué Roberts no trajo a Kolarek para enfrentarse a Soto, en vez de darle la base al quisqueyano, llenar las bases y seguir con Kelly?

“Sin outs, estabas en un juego empatado. Sí, yo podía irme con Kolarek con el cuadro adentro, pero sentía que Joe tenía buenas posibilidades de provocarle un rodado a Howie (Kendrick). Y luego podía traer a Kenley. Mi pensamiento fue tratar de provocar un rodado ahí”.

El resultado fue un cuadrangular de Kendrick que sentenció el encuentro con marcador de 7-3 a favor de los capitalinos, que eliminaron a unos Dodgers que aspiraban a llegar a lo más alto tras perder las Series Mundiales del 2017 y 2018.

“Si la culpa es mía, no tengo problema con eso”, dijo Roberts. “Mi trabajo es poner a los muchachos en la mejor posición posible para tener éxito y si no sale, siempre va a haber cuestionamientos. No tengo problema a la hora de asumir eso. Está bien”.

Para los Dodgers, lo que no está bien es ver esfumarse lo que fue un año de ensueño en la campaña regular en cuestión de unas tres entradas de contratiempos. Los 106 triunfos en la serie regular no resultaron suficientes cuando solamente pudieron ganar dos de cinco ante los Nacionales, que ahora avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

