Nadal: Quiero seguir vinculado al deporte cuando me retire

Rafael Nadal, ganador de 19 Grand Slams, dijo este miércoles en su visita a las instalaciones de 42 Madrid, un campus de Telefónica pionero de programadores donde el alumno elige libremente su camino de aprendizaje sin profesores, libros ni aulas, que quiere “seguir vinculado al deporte” cuando termine su carrera como tenista profesional.

“Soy un enamorado del deporte y quiero seguir vinculado a el cuando me retire. Estoy en la fase final, es triste pero es así, y la academia es para asegurarme ese objetivo para el futuro”, dijo el manacorí.

“El año ha sido muy bueno. El año pasado también, pero dejé muchos torneos por problemas físicos. Ahora, desde Barcelona hasta aquí he podido jugar los que he querido. Espero seguir siguiendo mi calendario planeado”, analizó el tenista de 33 años, que tras conseguir el US Open y particpar en la Copa Laveren Ginebra con el equipo de Europa, tiene previsto volver a las pistas enMasters 1.000 de París Bercy, y luego continuar con las Finales ATP de Londresy las Finales de la Copa Davis en Madrid.

“Yo hago lo que me gusta, y cuando alguien hace lo que le gusta, no hay sacrificio. De lo que realmente estoy satisfecho es de la capacidad de superación, de seguir creciendo aún habiendo conseguido muchas cosas o superando momentos como por ejemplo cuando el cuerpo no te responde. Siempre lo he hecho con ayuda de las personas que tengo al lado”, admitió el campeón español. EFE.

