FAES neutralizó a sicario que participó del asesinato de comisario de Polilara

Jean Carlos Suárez Timaré, (24), alías “EL JEANCARLITO” un sicario que se mantenía oculto en Lara, fue abatido durante un enfrentamiento con las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES y brigadas de la Policía Nacional Bolivariana, PNB en Manzanita, caserío del Municipio Simón Planas.

El antisocial comandaba una banda criminal en la zona dedicada al sicariato, hurto, robo a mano armada, desvalijamiento de viviendas, distribución y comercialización de sustancia psicotrópicas y estupefacientes, Robo y hurto de Ganado Abigeato, cobro de Vacuna y extorsión

Según fuentes policiales es uno de los sicarios que participaron en el asesinato de José Gregorio Vera Berríos, de 49 años, quien se desempeñaba desde enero de 2013, como subdirector de Polilara. Suceso ocurrido en el 2014 en calle 14 con la avenida los Abogados al este de Barquisimeto.

Dentro del historial del delincuente está el Delito de Robo Genérico, ante la Sub Delegación de Yaritagua según expediente MP-33425-18 de fecha 25/05/2018. Porte detención u Ocultación de arma de fuego ante la Sub Delegación Yaritagua , expediente K-18-0179-0053 de fecha 16/07/2018. Hurto Generico Comun ante la Sub Delegacion Barquisimeto, segun expediente I-292-2017 de fecha 20/03/2017. Porte detencion u Ocultacion de arma de fuego ante la Sub Delegacion Yaritagua , K-14-0170-2014 de fecha 14/09/2014.

Nota de Prensa