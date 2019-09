Ramos Allup volvió a la AN: “Quiero debatir con el PSUV cara a cara”

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, señaló este martes que “nosotros nunca hemos estado en desacato, eso fue una estratagema del bufete del Gobierno que no respeta la voluntad popular”.

Asimismo, indicó desde el Palacio Federal Legislativo que está “aquí porque quiero debatir con ellos cara a cara la situación trágica de este país, el pudridero en que han convertido a Venezuela”.

Agregó que “después de todas las maromas que hicieron, aquí están, incorporándose otra vez, estoy aquí porque quiero debatir cara a cara sobre la crisis de Venezuela”.

“No debería haber preso político, todo el mundo debería estar en libertad, no han cometido delitos, no han infraccionado ninguna ley, no han cometido ninguna fechoría, la fechoría es del Gobierno”, acotó.

Sostuvo que el Consejo Nacional Electoral “se debe elegir conforme dice la Constitución, debería elegirse un CNE distinto a este que no le ofrece confianza ni a ellos mismos“.

Sumarium