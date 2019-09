Arrancó a medias año escolar para niños en Venezuela

Este lunes 16 de septiembre se da inicio en todo el país al año escolar 2019-2020 en los niveles de Preescolar y Educación Básica.

De acuerdo con información aportada por el secretario ejecutivo del Movimiento Somos Venezuela, Mervin Maldonado, 10 mil 313 niños y niñas se han incorporado al proceso de reinserción al sistema escolar.

Así lo dio a conocer en una jornada de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), realizada en la Escuela de Planificación, ubicada en La Rinconada, Caracas, recientemente.

Maldonado hizo la precisión luego de que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyera a todos los jefes de y jefas de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh) a sumarse a la meta de 100% escolaridad.

“El próximo lunes (16 de septiembre) arrancamos el año escolar 2019-2020. Me he propuesto avanzar hacia la meta del 100% escolaridad. Son de aquellas metas que debemos lograr lo más pronto posible. He pedido a todas las UBCh: vamos casa por casa a todos los niños y jóvenes que no están inscritos en liceos, que no están escolarizados. Vamos a garantizarles el cupo, uniformes, útiles escolares y la beca”, dijo el mandatario venezolano.

Sin embargo los maestros han iniciado desde hoy una serie de protestas exigiendo mejora salarial por ende en muchas escuelas no iniciaron las clases para la etapa primaria

Asimismo, a propósito de una inspección a la Industria Venezolana Endógena de Papel (Invepal), en el estado Aragua, el presidente ratificó que el Estado venezolano como es habitual todos los años garantiza la entrega de los útiles escolares a los estudiantes de los distintos planteles del país.

Este mes se iniciaron las jornadas de entrega de estos insumos, incluido el bolso tricolor contentivo de cuadernos, juegos de geometría, lápices, creyones, sacapuntas y textos escolares, entre otros.

Por otra parte, desde el pasado 29 de agosto, el Gobierno Nacional ha estado impulsado el Plan Nacional Una Gota de Amor Para Mi Escuela, para la ejecución de labores de mantenimiento y limpieza general a los planteles.

Con información de AVN