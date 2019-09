Familiares de pacientes del Hospital Central: “Debemos comprar todos los insumos médicos”

En el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, familiares de los pacientes que se encuentran internados, manifiestan que no existen insumos médicos como lo aseguran las autoridades gubernamentales.

En el mes pasado (Agosto), Javier Cabrera, quien ejerce el cargo de secretario de salud, aseguró que el hospital central de Barquisimeto, es dotado con insumos médicos, a pesar de las sanciones impuestas por parte de los Estados Unidos, dándole así los medicamentos necesarios a los pacientes.

Sin embargo, Hector Fernández, quien es familiar de un paciente, manifiesta que no hay insumos como lo asegura la gobernadora del estado Lara y el Secretario de Salud. Asimismo, recalcó que diariamente gasta más de 300 mil en compras de utensilios para poder acceder a la realización de una operación de tractotomia, “Compro soluciones, antibióticos, inyectadoras, guantes … ¡ Hay que traer todo!” aludió Fernandez.

De igual manera, Alicia Herrera, manifestó que la atención que brinda el personal del hospital central de Barquisimeto no es la educada, pues su padre sufrió un ACB y fue ingresado, pero le resulta difícil cuidarlo debido a que no les permiten el acceso total a las instalaciones “de bromita me dejaron pasar para ponerle el tratamiento de la tención” aseveró. Al igual que Fernández, Alicia Herrera denunció que para que su padre pueda restablecer su salud debe comprar los insumos médicos ya que en el hospital no cuentan con los mismos “debo comprar desde inyectadora para arriba… gasto más de 500 mil” aseguró

No solo es la falta de medicamentos por lo que padecen los familiares y los pacientes día tras días en el hospital, también tienen que lidiar con los malos olores y la presencia de insectos como chiripas por los pasillos “le hacemos un llamado a la conciencia… No es justo lo que estamos pasando”. concluyó Herrera.