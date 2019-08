Centro de estudiantes UCLA: “Entre el 50 y 60 % de estudiantes y profesores han abandonado las aulas”

Desde el Decanato de Administración, Contaduría y Economía de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, el centro de estudiantes ofreció declaraciones sobre las falencias que atraviesa la casa de estudio debido a cortes presupuestarios y diversos obstáculos.

Denunciaron que la UCLA ha sido victima de un corte presupuestario y diferentes obstáculos impuestos para mantener las puertas cerradas del recinto estudiantil, “vivimos actualmente un corte presupuestario de alto nivel, pero los estudiantes aquí seguimos, hemos decidido emprender esta lucha que no es de hoy, es desde hace mucho tiempo contra el gobierno central, dejando atrás colores políticos, dejando atrás diferencias individuales, todo por el rescate de nuestra institución”, comentaron miembros de centro de estudiantes.

Acotaron que actualmente ven con mucha tristeza el éxodo de estudiantes y profesores que hacen vida en la casa de estudio, afirman que es difícil para un estudiante ya que no cuentan con las condiciones dadas para asistir y ver con normalidad sus clases.

“Hoy no contamos con un transporte fijo, hoy no contamos con un comedor fijo, contamos con una beca estudiantil de 4 Bs nada más, vemos el poco interés del gobierno en invertir en recursos estudiantiles, cuando un bono por tú ser progobierno, el bono de la patria fueron 50 mil bolívares soberanos, y nuestra beca son 4 bolívares soberanos, ahí vemos un margen de diferencia grande”.

Asimismo, hicieron saber que cuentan con el lamentable abandono de profesores de sus funciones en la UCLA, “los profesores hacen lo posible por venir a dar clases y formarnos, pero es muy difícil que el profesor se mantenga cuando su realidad es bien difícil, hemos tenido profesores que han rebajado de 2 o 3 tallas, profesores con zapatos rotos, hemos tenido profesores que nos dicen “muchachos no puedo ir porque no he comido”, porque es difícil que ellos ganando 3 dólares al mes se mantengan en las aulas”.

De igual manera, ofrecieron su apoyo a la Universidad Central de Venezuela, luego de que el TSJ ordenó realizar elecciones de autoridades en un plazo de seis meses, en esa y otras 7 universidades públicas.

El centro de estudiantes de la UCLA enfatizó citando una estrofa de la casa de estudio “si fuerzas extrañas se atreven a violar los legítimos fueros, cumpliremos con actos severos la misión de vencer o morir. Aquí estamos los estudiantes, aquí seguiremos de lucha frente a este gobierno central para seguir luchando y retomando el hilo institucional que rigen nuestras universidades”.

Finalmente, informaron que según el estudio que manejan y ellos han elaborado, el 50 y 60% de los estudiantes han abandonado sus aulas de clases desde septiembre del año pasado, de igual modo, estipulan que el mismo porcentaje ronda en el éxodo de profesores. Anunciaron también que hace casi un año no cuentan con comedor ya que no hay recursos para tenerlo en funcionamiento, y el transporte no es fijo, solo temporal.