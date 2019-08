Gleyber Torres sigue matando la liga: pegó jonrón y sigue rompiendo record con los Yankees

El infielder de Yanquis de Nueva York, Gleyber Torres, disparó un cuadrangular en el duelo que su equipo ganó 5×4 ante los Marineros de Seattle, en el T-Mobile.

Aquí está la secuencia del batazo.

.@TorresGleyber is the 4th @Yankees player ever with 13+ HR in the month of August.

The others? Ruth (15), DiMaggio (14), Mantle (13). pic.twitter.com/9tfuIgpH31

— MLB Stats (@MLBStats) August 27, 2019