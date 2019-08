Margarita Calixto Pike, la reina de la gaita en Canadá

Cuando escuchamos la denominación “reina de la gaita”, seguramente pensamos en las cantantes pioneras de ese género folclórico: Raiza Portillo, Betty Alvarado, Deyanira Enmanuels, Gladys Vera e Ingrid Alexandrescu.

Sus voces siguen siendo la mayor referencia de esa forma musical que nació a orillas del Lago Coquivacoa. Ellas han sido auténticas reinas de la canta criolla en el occidente venezolano y tienen el respeto unánime de los cantores de todo el país.

En las cumbres nevadas de Canadá, ha surgido una nueva voz, en pleno siglo XXI, la de una muchacha que interpreta la gaita con pasión, con maestría vocal y con notable orgullo. Se trata de Margarita, quien nació el 22 de marzo de 2007 en un hogar de gaiteros raigales, en Montreal, provincia del Québec, ubicada a 6.500 kilómetros de distancia de Maracaibo. Y aunque se encuentran lejos de Maracaibo, han cultivado la gaita por décadas, sin tergiversar su esencia, y han ganado un buen terreno artístico.

Se trata de la familia liderada por Ender Calixto junto a su esposa Rosalba Mengual, Los Calixto-Mengual. Él es un connotado solista y compositor de la gaita, exintegrante de la agrupación Racoa y creador de la agrupación Gaita Nuestra. Por tanto, Margarita Calixto desde niña escuchó a su abuelo interpretar la gaita, junto a su padre Ender Alberto, quien es un talentoso percusionista. Su tía es una insigne tamborera, llamada Shireé, nombre que en lengua wayuú significa: “por amor a ella”.

Margarita tiene la privilegiada condición de ser políglota, habla perfectamente inglés, francés (idioma oficial de la provincia del Québec) y el español familiar. Su padre Ender Alberto Calixto es un músico venezolano, apegado a la tradición zuliana y a la caribeña. Su madre es la rubia canadiense Amanda Pike, nativa de la ciudad de Montreal, la segunda urbe más poblada de esa poderosa nación norteña, fundada por los franceses en 1642. Amanda conoció a Ender Alberto en los shows musicales, ella es una enamorada de la música latina y ejerce como auxiliar familiar: es especialista en atención al adulto mayor.

La primera vez que la guapa Margarita cantó en público fue en la Misa a La Chinita, la que realiza cada año la colonia venezolana en Montreal. Lo hizo acompañada de la agrupación de la familia, Gaita Nuestra. Sobre esa experiencia mística-musical la joven ha expresado: “Es lo que más amo, cantar. Me siento bien cuando estoy frente al público brindándoles mi voz y mi sentimiento. Cuando me encuentro en un escenario, no quiero bajar de allí”. Admite que su maestro y guía es su abuelo Ender: “Él me enseñó que al público debo brindarle lo mejor, pues, ellos merecen respeto, debemos retribuirles el amor que nos dan a través de sus aplausos.”

Ender Calixto Acosta fue el creador la primera escuela de gaiteritos en Canadá, donde participan niños residentes de las comunidades de Saint Hubert y Brossard, sectores ubicados en la ribera sur de la isla de Montreal. Los domingos ensayan en la casa de Ender; los gaiteritos van acompañados de sus padres para hacer la ronda más familiar, sin importar la estación del año. Han llegado a reunirse para tocar gaitas en enero, en pleno invierno canadiense, cuando las calles de la isla de Montreal y sus alrededores, están cubiertas por veinte o más centímetros de nieve y la temperatura está alrededor de menos 15° C. En ese ambiente se formó Margarita, esa fue su guardería gaitera.

Nuestra joven cantora de gaitas es una excelente estudiante, piensa realizar la carrera de leyes en la Universidad de Montreal. Es importante destacar, entre las 100 ciudades estudiantiles del planeta, Montreal la coronaron como la mejor ciudad universitaria del mundo, según un estudio del Instituto Quacquarelli Symonds.

En paralelo, Margarita cultivará el canto, expandiéndose a otros géneros, como el pop, el reguetón, la salsa, la cumbia y las baladas. Pero siempre con la gaita en ristre y como primera opción.

En una entrevista para la emisora SUITE 89.1FM le pregunté a Margarita Calixto Pike ¿Cuáles son tus tres gaitas preferidas? Y ella me respondió:

1.- “La bella del tamunangue”, interpretada por Raiza Portillo:

“Una pena quita pena, un dolor quita dolor

Calumba bella, a la bella, bella y bella, bella va.

Un clavo saca otro clavo, pero no un clavo de amor

Calumba bella, a la bella, bella y bella, bella va”.

2.- “La gaita de 1810” del compositor Ender Calixto.

“Esta gaita es cachimbera

de mil ochocientos diez

y yo la recuperé

para que no se perdiera

y si ustedes lo pidieran

la cantamos otra vez

otra vez, otra vez”.

“Abriendo puertas” con su agrupación Gaita Nuestra, con la que han recibido varios premios y reconocimientos, entre otros, el prestigioso “Latinos Awards 2015”.

Las cantantes que más admira de los géneros pop son Rosalía y Selena Quintanilla.

Su solista gaitera preferida es Priscarlina Vílchez, integrante de Los Zagales del Padre Vílchez, la impositora de la gaita “Canción de bronces” con la música de Renato Aguirre y la letra de Carlos Luis González:

“Hace tiempo un soñador

tomó senderos cristianos

y en pueblo sanfranciscano

su humildad sembró una flor.

Y fue cultivando amor

entre espigas musicales

Zagalines y Zagales

brotaron cual manantiales

de los surcos del folclor”.

Margarita Calixto Pike es la nueva voz para la gaita, la nueva intérprete para el canto Latinoamericano. Es una hermosa canadiense-venezolana que admira por igual los campos de pinos cubiertos de nieve de la nación que la vio nacer, con su bandera roja y blanca, con la hoja de arce al centro; y las hermosas playas de Venezuela, la patria heredada de sus ancestros, con su bandera tricolor.

Con seguridad, a Margarita la veremos desarrollarse como artista, llegará a ser una buena abogada, y junto a su abuelo Ender, nos seguirá representando dignamente en los escenarios del norte del continente americano, como una digna embajadora musical, una reina gaitera.

León Magno Montiel.