¡Ronald Acuña Jr imparable! Dejó en el terreno a los Marlins de Miami

El pelotero criollo, Ronald Acuña Jr., dio el batazo decisivo este jueves para la victoria de los Bravos de Atlanta ante los Marlins de Miami, cuyo resultado quedó 3-2 a favor del equipo perteneciente a la liga del Este.

Acuña conectó el sencillo en la novena entrada con dos outs, y logró dejar al equipo de miami en el terreno. Con este triunfo los Bravos de Atlanta llegan a su quinto triunfo consecutivo.

Los Bravos le propinaron a Miami su 12da derrota en fila fuera de casa, la racha más larga de su tipo este año en la MLB.

