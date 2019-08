El día después del despeje: Barquisimetanos gozan del libre transitar por donde estaba El Manteco

Luego de las acciones llevadas a cabo por la alcaldía del municipio Iribarren y los cuerpos de seguridad del estado Lara, las calles donde se ubicaba el denominado mercado El Manteco, amanecieron despejadas y resguardadas por policías, los transeúntes finalmente pudieron gozar del libre tránsito por las aceras, al igual que los vehículos por las vías.

Durante un recorrido por las calles, el equipo de Noticias Barquisimeto entrevistó a varios ciudadanos para conocer su opinión con respecto al desalojo que se llevó a cabo ayer contra los vendedores informales que obstaculizaban las vías y dificultaban el libre tránsito.

Muchos afirmaban que las acciones emprendidas por la alcaldía junto a los funcionarios de seguridad estaban muy bien, sin embargo, no estaban de acuerdo con el decomiso de la mercancía y dinero a los comerciantes informales, tal es el caso de la señora Carmen María Montier quien transitaba libremente por las aceras del lugar, “te voy a decir algo, está bien, reubiquen a la gente, pero no les quiten la mercancía y dinero, que supuestamente muchos de ellos dijeron que les quitaron su mercancía y dinero, no estoy de acuerdo, porque son también trabajadores, sí habrán personas de mala conducta porque los hay en todos lados, pero no por unos van a pagar justos por pecadores, reubíquenlos en otro lado pero no les despojen de su mercancía ¿de qué van a trabajar?” concluyó.

Mientras que otros peatones no sabían del operativo de despeje, sin embargo, se siente finalmente libre de caminar por las calles sin tanto cúmulo de personas, “no sabía, hoy fue que vine para acá, pero al ver este despeje por supuesto que está mejor claro, porque ya no dejaban pasar a uno, todo esto estaba congestionado de buhoneros, pero está bien, aunque le pega a los trabajadores que estaban, pero caminamos más solventes, más suaves”, comentó la señora Reina Castañeda.

Además, la población hizo saber que estas medidas benefician al comercio legal y a los proveedores, ya que ahora pueden llegar a los negocios y estacionarse cómodamente, “muy buena la labor por parte de los oficiales que se está ejecutando en el Manteco”.

Por otra parte, a pesar de que la mayoría de los barquisimetanos estaban satisfechos, motivado a que ahora pueden transitar libremente por las calles, algunos expresaron su descontento, ya que aseguraban que ahí podían comprar barato en comparación a los establecimientos comerciales.

“Como ciudadano me afectaría, porque como a muchos venezolanos no nos alcanzan los reales para comprar en establecimientos, y aquí por lo menos rinden los reales ¿ves? Comprando con efectivo más barato, eso es lo que se puede hacer, todo lo que uno buscaba lo encontraba, si un kilo de café te costaba 28 mil, 35 mil, aquí lo encontrabas en 15 mil, imagínate la diferencia, un kilo de caraotas en treinta mil, aquí en quince mil, casi la mitad, esa es la diferencia que uno tiene que ver cuando compra en la calle”, destacó el señor Julio Pinzón.

De igual forma, la señora Nora Vasquéz agregó que se siente feliz de que finalmente pueda recorrer las vías sin congestionamiento, pero que las cosas se conseguían más baratas, “si los comerciantes son reubicados en un lugar acorde, iría a comprar los productos”.

Asimismo, el señor que no quiso identificarse por seguridad, quien laboraba como “carretillero” en el sitio, comentó que los funcionarios presuntamente los trataron mal, sumando a que él se ganaba la vida de la manera antes mencionada, y adquiría los productos de la cesta básica más baratos, “me parece un poco mal, porque yo trabajo de carretillero aquí en la 32, yo vivo es de eso, lo que ganaba era para el pasaje, porque a veces tengo que irme a pie, y para comprar mi comida, ayer nos trataron mal, aquí llegó el FAES y en la 31 llegó la Policía Nacional, que nos fuéramos que nos fuéramos, trabajo con una señora, tiene una hija pequeña y se puso nerviosa, casi se le desmaya, guardamos nuestras cosas en un estacionamiento donde normalmente lo hacemos y llegó el FAES y se llevó detenido al encargado del estacionamiento”.

Entre tanto, los coordinadores principales del Manteco, quienes tienen 8 días ejerciendo, aseguraron que todo se estaba organizando desde hace un año para los traslados, pero todo se salió de control, “hablamos con abastecimiento y el coronel Reyes y nos ofreció su ayuda y tuvimos respuesta inmediata del mercado el Obelisco, para allá nos van a reubicar, informamos a nuestra clientela que vamos a estar por allá, ellos están haciendo un censo comparativo”.

Lo cierto de este operativo efectuado, es que los ciudadanos coinciden en que los vendedores sean reubicados y se les devuelva la mercancía con la cual se ganan el sustento diario, como también, muchos aplaudieron el despeje efectuado, ya que ahora pueden desplazarse libremente sin el congestionamiento que afectaba el día a día de los barquisimetanos.