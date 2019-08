Edgar Zambrano a cien días detenido habla su esposa: “Ha significado un cambio total en la familia”

Sobella Mejías, esposa del diputado Edgar Zambrano y Dirigente Nacional de Acción Democrática, ofreció declaraciones sobre los 100 días que cumple hoy detenido el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Para Mejías, estos 100 días que cumple detenido el diputado Edgar Zambrano ha significado un cambio total en la familia ya que todos están abocados a la libertad del parlamentario, “Zambrano es un hombre de paz, es un hombre que tiene como condición el respeto a los ciudadanos, en nuestra familia no hay odio, creemos que los que piensan diferente son adversarios políticos, no enemigos, como también nosotros no podemos ser enemigos de otros”.

Asimismo, la dirigente de AD, agregó que Zambrano, ella y su familia cree que los extremos no son buenos, sea gobierno u oposición, y considera que es lamentable que en el período de libertad un hombre tan importante en este momento político del país que requiere el ocurso de todos los ciudadanos que apuestan a la paz, esté detenido.

“Teníamos 26 días sin saber de él, hasta que lo pudimos ver, luego hemos estado enviándole sus alimentos, el agua, es una forma de transmitirle nuestro amor, con nuestro sazón”, comentó la esposa del diputado Zambrano.

Finalmente, Sobella Mejías envió un mensaje a aquellos que tienen en el poder la liberación del parlamentario Edgar Zambrano, “el mensaje que le doy a aquellos que tienen el poder en las manos, es que tienen que dar una muestra al país de reconciliación y paz, que todos somos necesarios, que tenemos que reconocernos, el reconocimiento del otro es importante, y que en Venezuela no puede haber presos políticos por diferencia ideológicas, el mensaje que damos nosotros y Zambrano, va a salir de allí a trabajar por el país, no a vengar, no, aquí nosotros no somos vengadores, nosotros somos una familia que pertenecemos a una dirección política con una mira social-demócrata y que estamos y creemos en la pluralidad”.