Capturado en pleno atraco sujeto en Barquisimeto y casi lo linchan

A las 11:30 AM de este miércoles en la Av. Venezuela con calle 13 se presentó un intento de linchamiento, un grupo de comerciantes, vecinos y transeúntes, agarraron en presunta flagrancia a un sujeto robando un teléfono móvil.

Según versiones de los testigos del hecho, el sospechoso estaba hurtando al hermano menor del dueño del celular “él estaba llamando a mi mamá y entonces le pregunto ¿y el teléfono? y él me dice no, me lo robaron y el tipo lo venía persiguiendo, cuando lo agarraron tenía mi teléfono”, narró el propietario del dispositivo móvil.

Por otra parte, el presunto responsable del hurto comentó en su defensa que él no estaba robando a nadie, simplemente transitaba la zona, “yo ahí venía y el chamito me cayó a piedras diciendo que yo y que lo había robado, yo vengo es caminando ¿qué me van a estar viendo? Si yo vengo caminando de por allá, iba por el callejón y me cayeron a piedra, yo soy de aquí de Barrio Unión”.

Ante tal alboroto, las personas, cansadas de la inseguridad que azota el lugar, iban a proceder a linchar al sospechoso, sin embargo en ese momento llegaron los cuerpos de seguridad de Polilara, los cuales procedieron a llevarse detenido al presunto antisocial.

Otros ciudadanos que se encontraban en el lugar de los hechos comentaron que no quieren en el lugar a ladrones, “aquí no es culpa del sistema ni nada, robó porque le dio la gana”, “se salvó más bien de que le dieran duro, aquí los agarran y los linchan” era lo que decían las personas.

Finalmente, la policía se llevó al sujeto a la estación Policial Fundalara, donde se realizarán los respectivos procedimientos ante la ley.