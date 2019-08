Caos en GAS Lara tras la renovación de códigos

Ciudadanos larenses desde tempranas horas se encuentran en las afueras de la sede de Gas Lara para poder optar por la renovación del código para recibir el servicio.

Carmen López, usuario de servigas comentó que le informaron que no debía cambiar el código “simplemente las personas que tienen servidor de vengas, tienen que cambiar su código y venir a la oficina”. Asimismo, informó que para el pago del servicio el pago debe realizarse por medio de una transferencia al banco de Venezuela “a una cuenta que está registrada acá, y tienen que traer el bauche con la transferencia, indicando el código de cliente, numero de bombona, la cantidad de kilo, tienen que poner su cédula su nombre y el código en grande” e indicar su número telefónico “para que le digan cuando le van a llevar su servicio de gas”.

Igualmente, López expresó que los usuarios con bombonas de 10 kilos “tienen que tramitarlas por el CLAP, por los que tengan consejos comunales”. Por otra parte, el ciudadano Willian Rodríguez enunció que tiene cuatro meses sin el servicio de gas “he venido a que me cambien el cogido, me lo cambiaron, vuelvo a venir, vuelvo a venir y nada”, además que el servicio del Clap “en Barrio Ajuro, no llega, no lo conocen y así pare de contar, las cantidades de problemas que hay” afirmó.

Asimismo, Rodríguez indicó que todo el tiempo se dirige a la sede a las 8 en punto 8:30 de la mañana y me toca irme a la 1 de la tarde “adentro no hay ni siquiera aire, se le baja a uno la tensión, se le sube, se le baja, esto es terrible” añadió.

Gas Lara se encuentra en un proceso de renovación de nuevos códigos, pero hasta los momentos no se encuentran disponibles nuevos códigos para los usuarios.