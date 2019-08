Alejandro Natera sobre el Manteco: “Estoy también en contra de la anarquía, y la anarquía tiene que tener un orden”

El presidente de la Cámara Municipal de Iribarren, Alejandro Natera, ofreció declaraciones sobre el denominado mercado “El Manteco”, donde hizo saber que está en contra de la anarquía que allí reina.

“Estoy también en contra de la anarquía, y la anarquía tiene que tener un orden, porque aquellos que exigen derechos a la actividad popular, tiene que también permitirle derecho al libre transito, derecho al libre comercio a las personas que están ahí también porque tienen su negocio, pero como pusieron anárquicamente tarantines, entonces también le privan el derecho a comercializar a la persona y a transitar”, agregó Natera.

Acotó que después de las 9 de la mañana no transitan vehículos en el sitio, debido a que los buhoneros de la economía popular que allí radican ocupan las calles, asimismo, hizo saber que estos mercaderes no pagan impuestos, “eso tenemos que corregirlo, por eso es que yo digo, no pagan impuestos, ¿cómo es que tú vendes una economía donde de repente te digo, vendo barato o vendo caro pero no pago impuestos?”

A su vez, informó que el Consejo Municipal recibe denuncias sobre el tema, “hay un órgano de mercados municipales de la alcaldía del municipio Iribarren, nosotros acompañamos, nosotros hacemos control de políticas públicas que es la parte que nos corresponde a nosotros, legislativa como órgano colegiado y control de políticas públicas”.

También, Natera hizo saber que el Consejo Municipal está a la disposición para abordar todo lo que tenga que ver con El Manteco, sin embargo, no están de acuerdo que el desalojo del sitio se efectúe de manera arbitraria “no podemos agredir, porque la anarquía sobre otro tema de la anarquía, genera más anarquía, y nosotros no podemos ir contra la anarquía de esa manera”.

Finalizó que con mesas de trabajo se puede resolver esta problemática y reiteró que el Consejo Municipal está presto a cualquier llamado que hagan los organismos, tanto la alcaldía, gobernación, como los cuerpos de seguridad.