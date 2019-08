Habitantes de El Recreo en Palavecino protestaron por servicios básicos

Desde la urbanización El Recreo, Municipio Palavecino, se desarrollo una protesta debido a la falta de gas que se presenta en el sector, habitantes mencionaron que desde el mes de febrero no cuentan con el servicio.

La ciudadana Adriana Valesillo, habitante del sector expresó que toda la comunidad “recreo arriba, recreo abajo” desde el mes de febrero no reciben el servicio del gas, aunado a esto protestan por los servicios de agua potable y aseo urbano porque “el aseo urbano no llega de forma regular, como no los han prometido que debe llegar 2 veces a la semana, o por lo menos mínimo una vez a la semana, este servicio no llega” ocasionando así la propagación de insectos los cuales ocasionan enfermedades.

Asimismo Valesillo, informó que la respuestas que les ha dado Hidrolara son que “como ellos no tienen ni cuadrillas, ni cuentan con un presupuesto para poder solventar los botes de agua que tenemos en estos momentos”, asimismo, expresó que en la calle 3 de la urbanización El Recreo tienen 5 botes de agua, por lo que decidieron de manera privada solventar alguno de esos botes, “y nos manifestaron que si nosotros hacíamos eso nos podían meter presos” añadió.

En último lugar, la habitante del sector indicó que le hace un llamado a Hidrolara y a todos los organismos competentes “de hacernos llegar los servicios como debe ser” ya que “se han vuelto personas indolentes ante todo lo que estamos padeciendo nosotros acá” por lo tanto hace un llamado para que se aboquen a solventar todas la problemáticas que se presentan en el sector.