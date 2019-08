Exigen cambio: Esta es la realidad que viven las madres en el Hospital Central de Barquisimeto

Tras la fuerte situación que a traviesa el país, madres de infantes que permanecen internados en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, exigen una nueva directiva tras rechazar ayudas de fundaciones.

Andreina Cordero, es una de las tantas madres que “viven” en el hospital central de Barquisimeto, y la cual se atrevió a manisfestar la cruda realidad por la cual pasan día tras día; tras estar 3 meses en vela por la salud de su hija, Cordero exige un cambio en la directiva del hospital, debido a que la directora no permite la entrada de fundaciones, quienes solicitan el ingreso de insumos médicos para ayudar a los infantes.

Cordero, declara que todos los días abandona el hospital por unas horas para comprar los medicamentos que le exigen “Todos los días salgo a comprar yelco y soluciones porque aquí no hay nada” denunció, además informa que acuden a pedir ayuda al directivo del hospital y les responden que no hay nada, “estamos cansados porque no nos prestan la ayuda y no dejan entrar a las fundaciones que si nos quieren y pueden ayudar” aludió.

Asimismo, manifestó al equipo de Somos TV, que muchas madres iban a denunciar junto a ella, pero por miedo no lo hicieron, “por el miedo de que vayan a sacar a sus chamos, o vayan a tomar represalias no declararon” relató Andreina.

Del mismo modo denunciaron que en el Hospital Central, existen bacterias, las cuales han cobrado vida de infantes, como lo es la Klebsiella pneumoniae y la Serratia Marcescens, “Aquí dicen esa bacteria no la hay en el hospital que somos nosotras las que la traemos”, manifestó la madre. Es por esto por lo que les exigen cargar zapatos ya que si se presentan con “chancletas” les niegan la entrada.

Las madres de los infantes no solo tienen que lidiar con la enfermedad de sus hijos y con la lucha diaria de buscar medicamentos, también deben luchar contra la sanidad y pulcritud de los baños del central “Nos ha tocado lavar baños, traer jabón y cloro de nuestras casas porque aquí no hay” confesó Andreina, además agregó que los directivos quieren “tapar el sol con un dedo diciendo que hay todo”.

Madres también denuncian que la Directora Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, María García Lara, “no les quiere dar la cara”, han intentado establecer alguna conversación con la misma y esto no ha sido posible “recogimos firmas pero por miedo a represalias no funcionó” declararon. De igual manera, reconocieron que García Lara no busca la manera de que la ayuda que necesitan los niños llegue al hospital “si no deja entrar la ayuda de las fundaciones, entonces que ella haga llegar la ayuda que necesitamos”. exclamó Cordero.

Por otra parte, manifestaron que a la semana mueren 20 niños, mientras sus padres salen a comprar los medicamentos requeridos, y cuando regresan encuentran el cadáver de los infantes. “He sido testigo de cuando llegaban a donar medicamentos y los rechazaban, les decían que aquí había todo”, “No hay alcohol ni algodón” denunció Andreina Cordero.

La comida no escapa de esta problemática, pues manifiestan que los niños no comen bien ya que la “comida es pésima”. Asimismo denuncian que les exigen comprar leche y formulas porque no existen en el hospital “las ayudas nos las traen las fundaciones, pero como esta negada la ayuda nos toca a recibirla a escondidas” confesaron

Las madres exigen un cambio y le hacen un llamado a la Gobernadora del Estado Lara, Carmen Meléndez, para que se cerciore y vea la realidad por la cual pasa el hospital central “Venga y entre y recorra el hospital con todas las mamás” aludieron las representantes.