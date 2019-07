Pdte. Del Miss Grand International: “Venezuela es uno de los países más seguros del mundo”

Con un video que mostró las principales maravillas de la nación caribeña, inició la presentación oficial a los medios de comunicación del Miss Grand International, que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en las instalaciones del Poliedro de Caracas, gracias a la apuesta del Sr. Nawat Itsaragrisil, presidente del mencionado concurso de belleza.

Esta será la 7ma edición del Miss Grand International y la ganadora del año pasado Clara Sosa (Paraguay), entregará ese día la corona correspondiente a la ganadora. El evento será transmitido para Venezuela por TELEVEN y para otros países las operadores serán Bugaboo TV y TVLAO, según informó la organización en la conferencia de prensa.

Dicha presentación fue conducida por el reconocido animador Rafael Oropeza y la entrada de los voceros principales fue con una excelente coreografía resaltando la música venezolana, especialmente el Alma Llanera de Pedro Elías Gutiérrez.

“Para mi es un honor visitar Venezuela, es un país increíble y hasta los momentos la gente se ha portado excelente”, indicó Clara Sosa, asegurando que cada año mejora la calidad del concurso y logra ver mujeres más bellezas luchando por la corona.

Por otra parte, al ser cuestionado en su apuesta por organizar el concurso en Venezuela, Nawat no dudó en sentirse seguro de su inversión: “He estado tres veces aquí y nunca me ha pasado nada, creo que Venezuela es uno de los países más seguros del mundo”, señalando que además se siente la alegría y diversión.

“He caminado, comido y disfrutado de las personas, los venezolanos son muy amigables y por eso los escogí a pesar de no tener ninguno de los patrocinantes acá”, recalcó Itsaragrisil a la prensa. Por otra parte, indicó que los eventos iniciarán el 9 de octubre.

Continuando con su postura sobre el país con más victorias en los tres concursos de belleza más importantes, el tailandés quiere mostrar una Venezuela distinta: “Quiero mostrarle al mundo otra visión de Venezuela y que las personas cambien su perspectiva sobre este hermoso país”, apuntó.

De este modo, agradeció al Hotel Tamanaco por recibir en octubre a las 82 participantes junto a sus representantes: “Apoyaré el sentimiento de los venezolanos, muchas organizaciones me dicen que no venga a Venezuela, pero no van a cambiar mi opinión y por eso les daré un regalo a los venezolanos, las entradas serán totalmente gratis”, dijo Nawat, afirmando que habrá aproximadamente 20 mil sillas libres.

Sobre el retiro de 10 candidatas que no han deseado venir a Venezuela a participar, Itsaragrisil explicó que hasta el 31 de julio tendrán derecho a retirarse del evento: “Todas las participantes tendrán seguro médico y seguridad personal, tenemos un plan b para la electricidad y el internet”, confirmó.

Las actividades desde el 10 al 25 de octubre serán las siguientes: Desfile urbano en la Plaza Alfredo Sadel, Cena de Gala, Subasta Benéfica, Visita a lugares históricos del Distrito Capital, Presentación del Traje Típico, Competencia de Trajes de Baño, Desfile de Gala, Gala Preliminar y Gala Final.

Por último, el Presidente de la organización declaró que el dinero recaudado será para los venezolanos y así ayudarlos a salir de la situación difícil por la cual están atravesando. La representante de Venezuela será Valentina Figuera.

Lic. Daniel Oviedo