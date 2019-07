EEUU aumenta las sanciones contra Venezuela

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La información la emitió Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, quien indicó que la medida es contra los funcionarios responsables de reprimir y torturar a los ciudadanos.

«Hoy, EE. UU. Anunció nuevas sanciones contra los funcionarios de VZ responsables de reprimir y torturar a ciudadanos inocentes de VZ. El @UN reporta casi 7k asesinatos por el régimen de Maduro en los últimos 18 meses. Estamos con los ciudadanos de Venezuela en contra de sus opresores en la lucha por libertad», dijo Pence en su Twitter.

Today the US announced new sanctions against VZ officials responsible for repressing & torturing innocent VZ citizens. The @UN reports nearly 7k killings by Maduro regime in the last 18 months. We stand with Venezuela's citizens against their oppressors in the fight for #Libertad

— Vice President Mike Pence (@VP) July 19, 2019