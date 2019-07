Jubilados de la Policía del estado no gozan de la ley de seguridad social

El ex funcionario de la policía del estado Lara, Benigno Álvares, denunció que los policías jubilados son los más desasistidos en el sistema policial de la región.

Álvares, manifestó que la policía no los ha reivindicado ya que no gozan de una ley de seguridad social, “salimos a la calle sin protección social” afirmó. El ex funcionario indicó que llevan más de 3 meses luchando por su antigüedad, lo que corresponde al monto del 30% del salario. “Somos mil policías del estado lara, los cuales estamos pasando una situación difícil”, ya que no gozan de un seguro funerario.

Benigno afirmó que la Gobernado del Estado Lara, en su llegada al cargo regional logró que los policías jubilados fueran tomados en cuenta e hizo el reconocimiento de la homologación del salario, pero a pesar de eso sigue siendo injusto.

De igual manera afirmó que en la caja de ahorro atendieron a los pensionados y que los jubilados fueron excluidos “Fuimos al comando y nos dijeron que era para los activos” denunció.

Le hacen un llamado al presidente Nicolás Maduro, debido a que en la misión de adulto mayor, los ex funcionarios no fueron tomados en cuenta.