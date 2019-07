Prevén que dentro de 15 días reparen la avenida Ribereña

El secretario del Poder Popular para Obras Publicas Servicios y Viviendas Adolfo Pereira, comentó que la temporada de lluvia ocasionó algunas problemáticas en el estado Lara.

Unas de las problemáticas que ocasiono la temporada de lluvia fue el daño de la avenida la Ribereña que tras el colapso de una quebrada que se encontraba tapada por múltiples desechos sólidos, lo que origino que el agua desembocará en la avenida y provocara el hundimiento del terreno. Pereira comentó que está situación incito a que se tomarán medidas inmediatas para intervenir las partes de la avenida que se vieron afectadas.

Igualmente, Adolfo mencionó que esta actividad estuvo respaldada por el gobierno regional, municipal y nacional con la empresa EMOCA, además de contar con los organismos de seguridad “Lara bella y segura”. También comunicó que se encuentran haciendo un abordaje de desmalezamiento “vamos a cometer un total de 7,5 metros de fachada de tramo a tramo, de avenida a avenida” lo que permitirá el aliviadero de la quebrada.

Asimismo, expresó que esta situación les tomo por sorpresa debido a que venían realizando actividades de limpiezas de quebradas y mantenimiento de todas las partes que llevan las aguas negras y servidas, “y bueno este hecho se nos adelanto la vaguada y ocasionó que la quebrada sobrepasara los limites”. Mencionó que hoy se llevo a cabo la limpieza para que la quebrada desemboque en el río turbio.

Por otra parte, Pereira informó que la problemática ocurrió a raíz de que la quebrada no socavo, si no un embaulamiento secundario que se encontraba cellado desde hace año “buscando su cauce natural el agua empezó a socavar toda la parte de ese embaulamiento que estaba sellado y por allí erosiono” por esta razón la afectación no ocurrió donde se encuentra la quebrada principal si no 10 metros adelante, explicó que en esa zona de realizará una operación “por lo que le pedimos a la ciudadanía la paciencia y la calma porque vamos a tener que empezar a afectar un canal primero y posteriormente el otro”.

También, expresó que desde el mismo día que se presento la falla “hace dos días atrás” se encuentran ejecutando acciones de operaciones en conjunto con EMOCA e Hidrolara que les ayudará a trasladar unos tubos de 60 pulgadas a la zona para realizar un de un diámetro más grande la tubería que fue afectada.

Finalmente, Adolfo mencionó que esperan solventar esta problemática en aproximadamente 15 días o menos.