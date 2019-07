Ruptura de tubería de aguas blancas ocasiona cráter en la comunidad Andrés Eloy Blanco

En la comunidad Andrés Eloy Blanco, precisamente en la calle 5 con carrera 2 y 3, habitantes de la zona denuncian la abertura de un cráter motivado a la ruptura de una de las tuberías de aguas blancas.

Vecinos del sector mencionaron que tienen más de 6 meses con este mal, además de que Hidrolara no se ha presentado para solventar la problemática, “la gente de Hidrolara vino como 2 veces y que iban a volver, pero no regresaron más nunca, les dijimos sobre el hueco, pero dijeron que no tenían maquinaria y hasta ahora no se han apersonado, y la calle ya se está echando a perder por esto”.

Además, enfatizaron la proliferación de zancudos, lo que da pie a diversas enfermedades en la colectividad, como el dengue, afectando a niños, adultos y ancianos.

Mencionaron que intentaron solventar por su cuenta la gran abertura, pero que no funcionó, ya que no cuentan con mejores recursos para trabajar en ello, “hasta los momentos no se han presentado accidentes, porque siempre tapamos o colocamos cualquier cuestión ahí, siempre estamos pendiente para que no ocurran cosas, y las personas están pendientes de sus muchachitos, aunque en estos días se cayó el nieto de una señora, pero no le pasó nada”.

Es por esto que la comunidad Andrés Eloy Blanco, en la calle 5 con carrera 2 y 3 reiteraron el llamado a Hidrolara y a la gobernadora del estado Lara para que les solucionen este cráter que ya va para más de 6 meses y aún no poseen respuestas.