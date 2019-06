San Martín de Porres exige gas

Habitante de la comunidad San Martín de Porres hace un llamado a la Gobernadora debido a que la comunidad presenta problemas para recibir el servicio del gas.

Elvia Hernández vocera del consejo comunal , mencionó que la comunidad San Martín de Porres presenta problemas con el servicio del gas, igualmente expresó que para exigir el servicio en varias oportunidades sus vecinos han protestado en la Ribereña “No nos traen gas” afirmó.

Asimismo, expresó que para que les llegue el servicio deben esperar que surtan toda la zona Sur y hasta que no finalizan con Bella Vista no les vuelven a surtir a la comunidad “y la problemática que hay es que la bombona dura son 8 días, no vienen llena” por lo tanto exigen que les surtan del servicio cada 15 días, “ya no podemos cocinar con leñas porque las leñas están mojadas , y teníamos muchos problemas con niños asmáticos, personas adultas que son asmáticas, que no pueden estar cocinando con leña” añadió.

También, Hernández mencionó que son 500 las familias afectadas en el sector, “también tenemos la otra problemática que es el gas de 18 y el otro de 43, entonces le hacemos el llamado a la comunidad que se aboquen a la 19 porque le están dando nuevos códigos para que les puedan traer el gas a su casa, tienen que ir a cambiar el nuevo código de la 18 en el contrato, de 18 y de la 43 que son las que no llegan aquí” concluyó. Igualmente expresó que le pide a la gobernadora que les solvente está problemática con el servicio ya que “después de 1 mes a mes y medio”. En último lugar Elvia exige que el servicio le llegue cada 15 días ya que la mayoría de los miembros de la comunidad tienen bombonas pequeñas y no les duran mucho,