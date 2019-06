Transbarca se ve afectado por la falta del servicio de gas natural

Hasta cuatro horas haciendo cola llega a tardar un conductor de Transbarca para abastecer de gas su Yutong, y esta demora se debe a las pocas estaciones de servicio de gas vehicular disponibles entre Iribarren y Palavecino. De siete contabilizadas en recorridos hechos por el equipo de LA PRENSA, solo tres estaban funcionando y a media máquina, pues la mitad de sus dispensadores están averiados.



“Si antes dábamos cuatro vueltas al día para cumplir con las rutas establecidas, ahora realizamos dos porque no conseguimos gas”, expresó Carmelo Soto, un operador de Transbarca mientras se retiraba de la bomba ubicada en la avenida Libertador con calle 42, porque el único dispensador de este combustible que servía se dañó en horas del mediodía.

La situación en la estación de la avenida Carabobo no es diferente, hay un dispensador funcionando de cuatro, pero cuando en la zona hay despacho de combustible no trabaja. “Cada Transbarca tarda más de 20 minutos cargando gas, y hay aproximadamente 80 unidades prestando servicio, mientras esperamos en cola fácil perdemos casi toda la mañana. Los pasajeros se molestan por las demoras, pero no podemos hacer nada”, indicó José Medina, chofer.

La mayoría de las estaciones de servicio recorridas en la ciudad presentan daños en los surtidores de gas natural

Los conductores de vehículos particulares también sufren por el mal estado de las estaciones de servicio de gas natural. Giovanny Marquina es médico y debe viajar de Barquisimeto a Quíbor donde queda su consultorio todos los días. “Me he librado de la colas por gasolina, trato de equipar el carro con gas y eso me alcanza para ir y venir a Quíbor todos los días, pero he recorrido tres estaciones de servicio de gas y ninguna está prestando el servicio”, refirió.

Las más visitadas por los conductores son la estación de servicio La Carabobo, frente al Hospital Central, esta tiene permanentemente servicio eléctrico, pero está abierta al público luego de las 8:00 de la mañana y trabaja hasta las 4:00 de la tarde. La bomba de la avenida Libertador con calle 42 también es otra de las más frecuentadas, así como la ubicada en la avenida Florencio Jiménez frente al Cementerio Nuevo, esta última no funciona si en el sector no hay electricidad.

LA PRENSA