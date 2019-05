No hay un minuto libre de tensión en la entrevista completa con Nicolás Maduro realizada por el periodista de Univisión, Jorge Ramos en febrero, que Gobierno nacional confiscó hasta hoy.

Este jueves Univisión Noticias obtuvo el video íntegro de los 17 minutos de preguntas y respuestas que intercambiaron Ramos y el presidente venezolano, que se diera la orden de detener la entrevista, confiscar el material grabado y deportar de Venezuela a Ramos y al equipo de periodistas que lo acompañaban.

“Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación”, dijo Maduro a Ramos cuando el periodista le entregó una lista con los nombres de 400 de los 989 presos políticos que las organizaciones no gubernamentales contabilizan en Venezuela.

El tono de la conversación incomodó a Maduro desde la primera pregunta: “Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento) usted es un dictador”, le dijo Ramos.

El mandatario contestó a la pregunta agitando la Constitución venezolana: “Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar”.

La entrevista será transmitida este domingo 2 de junio en el programa Aquí y Ahora, a las 7:00pm Miami y 6:00pm hora centro.

