Transportistas del estado Lara esperan cobrar el pasaje a 1000 Bs

Directivo del sindicato de transportistas del estado Lara Yovanny Perozo rechazó las medidas tomadas por el ejecutivo sobre el costo del pasaje de 300 Bs.

Yovanny Perozó informó que para el día de mañana 24 de mayo se les convocó al órgano superior del transporte en la gobernación a una reunión donde se realizarán los planteamientos que se han estado llevando a cabo, como es el tema de la gasolina, las tarifas del pasaje y los insumos ya que consideran que son los principales problemas que están acabando con el transporte.

De la misma manera, declaró “es lamentable que a nivel nacional hagan ese exhorto del pasaje urbano de 300 bs que es el mínimo, cuando nosotros aspiramos 1.000 bs” puesto que se enfrentan a todos estos problemas como el de la gasolina y esto no les permite garantizar el servicio, debido a que el sueldo no es suficiente para trabajar, además, expresa que los repuestos están muy costosos y no pueden cubrir los gastos porque el costo del pasaje es muy bajo y no les permite cubrir sus necesidades.

Cabe destacar que Perozo exige un monto para que el pasaje sea justo, y poder tener como comprar los insumos para mantener el transporte activo, asimismo mencionó que mediante una reunión que sostuvo con el Ministerio para Transporte Terrestre (M.T.T.) Lino Rodríguez se le hizo la propuesta de que se les asignara una canal en 5 estaciones de servicio para poder surtir gasolina y gasoy, así como también manifestó que el 85% del transporte en el estado Lara se encuentra paralizado